Цвет антифриза — обманка: одна ошибка — и радиатор треснет от перегрева

Инженеры напоминают: тосол и антифриз различаются составом и не всегда совместимы
Авто

Бывает, что выбор охлаждающей жидкости превращается для водителя в настоящую головоломку. Кто-то ориентируется на цвет, кто-то уверен, что тосол и антифриз — одно и то же, а кто-то смешивает их без опасений. Но за внешней простотой скрываются нюансы, игнорировать которые опасно для двигателя.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Что такое антифриз и зачем он нужен

Антифриз — это не просто жидкость в яркой канистре, а сложный химический состав, защищающий мотор от перегрева, замерзания и коррозии. Он циркулирует по системе с помощью помпы, проходит через радиатор и стабилизирует температуру ДВС в любую погоду. В отличие от воды, сохраняет свойства при экстремальном холоде и жаре.

Как появился тосол

В 1970-х в для ВАЗов требовалась своя охлаждающая жидкость. Вместо импортного Paraflu 11 инженеры разработали тосол — аббревиатура от "ТОС” (Отдел технологий органического синтеза) и "ОЛ” (этиленгликоль). Со временем классический состав перестал выпускаться, но слово осталось в обиходе, став народным названием любой синей охлаждающей жидкости.

Почему нельзя полагаться на цвет

Окраска антифриза или тосола нужна только для безопасности и визуального контроля уровня. Она не отражает состав и технологию производства. Две жидкости одинакового цвета могут оказаться химически несовместимыми и при смешивании дать осадок или вызвать коррозию.

Чем опасно смешивание

Даже если жидкости похожи на вид, у разных производителей могут быть свои присадки и ингибиторы. Их реакция непредсказуема: выпадение осадка, снижение теплопередачи, закупорка каналов. В итоге — перегрев, поломка радиатора или помпы. Если нужно долить — лучше использовать дистиллированную воду, чем рисковать.

Безопасный подход

Оптимально — придерживаться одной марки и типа охлаждающей жидкости, указанной в инструкции к автомобилю. Особенно важно не смешивать старый тосол с современными антифризами: несовместимость вредит системе охлаждения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
