Машина осталась открытой: есть способ закрыть её даже без аккумулятора

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда аккумулятор садится в ноль. Вроде бы проблема очевидна — машина не заводится, но у современных авто появляется ещё одна беда: без питания перестаёт работать центральный замок, а ключ открывает только водительскую дверь.
Разрядка АКБ может случиться по разным причинам: забытый свет, долго работающая магнитола, сбои в сигнализации или скрытые проблемы с электрикой. Но в такой момент главное — не искать причину, а понять, как быстро запереть машину, чтобы она не осталась без защиты.
Проще всего — закрыть двери изнутри вручную, оставив только водительскую открытой. Затем выйти и повернуть ключ — механика сработает даже без электричества.
В некоторых моделях есть малозаметная кнопка-блокиратор возле ручки двери или небольшой паз на торце — аварийный замок. Достаточно вставить ключ или тонкую отвёртку, провернуть — и дверь можно захлопнуть, заблокировав без участия электроники.
Если водительский замок сломан, но багажник можно открыть, то можно попасть в салон через него, заблокировать все двери изнутри и в конце закрыть сам багажник.
Иногда быстрее "прикурить" от другой машины или использовать пусковое устройство. Даже кратковременный заряд вернёт работу центрального замка, чтобы закрыть авто штатно.
Если ничего не помогает — остаётся вызвать мобильный сервис или эвакуатор. На месте подзарядят АКБ или доставят машину в мастерскую, где восстановят питание. Зная эти приёмы, можно запереть автомобиль даже с полностью севшей батареей и не переживать за его безопасность.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.