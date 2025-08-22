Когда масло решает устроить летние каникулы: один фактор, который губит двигатель в жару

Синтетические и минеральные масла: поведение в жару

Многие уверены, что зима — главный враг двигателя. Но в сорокаградусную жару масло тоже меняет свойства, и это способно сказаться на здоровье ДВС не меньше.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Почему вязкость так важна

Вязкость определяет, насколько быстро и полно масло распределяется по деталям. При высоких температурах оно становится жиже, а в сильную жару защита трущихся пар может ослабнуть. Минеральные масла особенно чувствительны к таким перепадам, синтетика же лучше держит стабильность и подходит для экстремального климата.

Маркировка на канистре — не просто цифры

0W-30 сохранит текучесть в морозы, облегчая пуск двигателя, но в жару может быть излишне жидким для старых минеральных стандартов. 15W-40, наоборот, уверенно держит вязкость в жаре, но зимой густеет до состояния, когда стартеру сложно провернуть коленвал.

Современный подход к выбору

Сегодня температура под капотом куда важнее погоды снаружи: масло нагревается до 130 °C, а поршни — до 350 °C и выше. Поэтому жара +35 °C почти не влияет на современные синтетические масла, если система охлаждения исправна. Главный критерий — стабильность состава при длительной нагрузке и высоком нагреве.

Выбор масла нужно делать, ориентируясь на рекомендации производителя, условия эксплуатации и тепловую устойчивость состава. Для большинства современных авто синтетика — лучший вариант: она не теряет вязкость и продолжает защищать двигатель даже в экстремальной жаре.

