Когда броня для машины становится её врагом: установка защиты двигателя иногда приводит к поломкам

Российские дороги нередко проверяют автомобили на прочность — ямы, острые камни, металлический мусор могут легко повредить картер двигателя или коробку передач. Поэтому многие водители задумываются о дополнительной защите. Но выбор не так очевиден, как кажется на первый взгляд.
Во многих современных авто с завода устанавливаются лишь тонкие пластиковые или композитные панели, которые больше защищают от грязи, чем от ударов. Они лёгкие, с технологическими отверстиями для обслуживания, но при сильном столкновении с препятствием вряд ли спасут агрегаты.
Не каждая модель рассчитана на монтаж тяжёлой металлической защиты. Иногда её крепят на пластиковые элементы, например, рамку радиатора. При сильном ударе пластик ломается, радиаторы могут повредиться, и поездка закончится эвакуатором.
Дешёвые или самодельные варианты без вентиляционных отверстий нарушают естественный обдув. Особенно это опасно для компактных, но мощных двигателей с небольшим объёмом масла — масло перегревается, теряет свойства быстрее, и менять его приходится почти в два раза чаще.
Материалы: плюсы и минусы
Как отметил владелец автосервиса в беседе с порталом njcar. ru, при фронтальном столкновении силовой агрегат должен сместиться вниз, чтобы не пробить перегородку в салон. Неправильный или чрезмерно жёсткий монтаж защиты может нарушить этот процесс, увеличив риск травм.
Современные композитные защиты из армированного пластика — золотая середина: они амортизируют удар, не мешают штатной деформации кузова, устойчивы к реагентам и соли, а при этом защищают двигатель и КПП от большинства дорожных опасностей.
