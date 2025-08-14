Европа хочет зелёный транспорт: резкий отказ от ДВС может похоронить автопром — и вот почему

Глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус: жёсткий отказ ЕС от ДВС грозит коллапсом автопрома

Глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус выступил с резкой критикой планов Европейского союза ввести с 2035 года запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. По его словам, столь жёсткая мера грозит "коллапсом" автомобильного рынка, особенно в условиях, когда спрос на электромобили замедляется, а отрасль и так переживает непростое время.

Фото: commons.wikimedia.org by OSX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Mercedes-Benz GLA

Кэллениус отметил, что подход к обезуглероживанию должен быть технологически нейтральным, позволяя использовать разные решения, включая гибриды, автомобили на альтернативных видах топлива и усовершенствованные двигатели внутреннего сгорания.

Он предупредил, что резкое и принудительное исключение ДВС из модельных рядов может разрушить цепочки поставок, снизить конкурентоспособность европейских производителей и подтолкнуть потребителей к покупке более дешёвых автомобилей азиатских брендов, прежде всего китайских.

Евросоюз планирует пересмотреть крайний срок введения запрета до конца текущего года, однако политическая линия на ускоренный отказ от ДВС остаётся жёсткой. Критики считают, что в условиях высокой стоимости электромобилей, недостаточной развитости зарядной инфраструктуры и роста конкуренции со стороны Китая такие меры могут привести к масштабным потерям рабочих мест и падению продаж.

В качестве альтернативы Кэллениус предложил стимулировать переход на электромобили с помощью налоговых льгот, субсидий для автовладельцев и снижения цен на зарядку. Он подчеркнул, что реальный прогресс возможен только при доступности электромобилей для массового потребителя, а не исключительно для премиум-сегмента.

Mercedes-Benz ранее заявлял о намерении к концу десятилетия полностью перейти на электрическую линейку, однако в прошлом году компания сдвинула этот план примерно на пять лет. Теперь прогнозируется, что к 2030 году электромобили составят до 50% продаж, а остальные — это ДВС и гибриды.

По итогам второго квартала 2025 года Mercedes продал чуть более 100 000 электрифицированных автомобилей, включая 42 000 полностью электрических моделей. В Великобритании за тот же период продажи марки упали на 8,3% по сравнению с прошлым годом, что Кэллениус связывает в том числе с замедлением темпов электрификации и общей неопределённостью на рынке.

Ола Кэллениус (швед. Ola Källenius; род. 11 июня 1969, Вестервик, Кальмар) — шведский топ-менеджер, который с мая 2019 года является генеральным директором и председателем правления Daimler AG (сейчас переименована в Mercedes-Benz Group AG).



Mercedes-Benz — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

