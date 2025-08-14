Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бодибилдер Поликвин показал метод тренировок, который заставит ваши мышцы гореть
Как освежить постельное белье без стирки: простой способ с использованием солнечного света
Ариадна Волочкова официально оформила брак с Никитой Григоряном
"Маникюр принцессы": нюдовые оттенки, подчеркивающие утонченность ногтей
На Корсике располагаются пляжи с белым песком, чёрной галькой и бирюзовым морем
В США отзывают 103 тыс. пикапов Ford F-150 из-за риска потери хода
Простая схема обрезки роз, которая гарантирует повторное цветение
Терапевт Карабиненко назвал оптимальную температуру в спальне для предотвращения ночной потливости
Имбирь в напитке ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение летом

Европа хочет зелёный транспорт: резкий отказ от ДВС может похоронить автопром — и вот почему

Глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус: жёсткий отказ ЕС от ДВС грозит коллапсом автопрома
2:39
Авто

Глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус выступил с резкой критикой планов Европейского союза ввести с 2035 года запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. По его словам, столь жёсткая мера грозит "коллапсом" автомобильного рынка, особенно в условиях, когда спрос на электромобили замедляется, а отрасль и так переживает непростое время.

Mercedes-Benz GLA
Фото: commons.wikimedia.org by OSX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mercedes-Benz GLA

Кэллениус отметил, что подход к обезуглероживанию должен быть технологически нейтральным, позволяя использовать разные решения, включая гибриды, автомобили на альтернативных видах топлива и усовершенствованные двигатели внутреннего сгорания.

Он предупредил, что резкое и принудительное исключение ДВС из модельных рядов может разрушить цепочки поставок, снизить конкурентоспособность европейских производителей и подтолкнуть потребителей к покупке более дешёвых автомобилей азиатских брендов, прежде всего китайских.

Евросоюз планирует пересмотреть крайний срок введения запрета до конца текущего года, однако политическая линия на ускоренный отказ от ДВС остаётся жёсткой. Критики считают, что в условиях высокой стоимости электромобилей, недостаточной развитости зарядной инфраструктуры и роста конкуренции со стороны Китая такие меры могут привести к масштабным потерям рабочих мест и падению продаж.

В качестве альтернативы Кэллениус предложил стимулировать переход на электромобили с помощью налоговых льгот, субсидий для автовладельцев и снижения цен на зарядку. Он подчеркнул, что реальный прогресс возможен только при доступности электромобилей для массового потребителя, а не исключительно для премиум-сегмента.

Mercedes-Benz ранее заявлял о намерении к концу десятилетия полностью перейти на электрическую линейку, однако в прошлом году компания сдвинула этот план примерно на пять лет. Теперь прогнозируется, что к 2030 году электромобили составят до 50% продаж, а остальные — это ДВС и гибриды.

По итогам второго квартала 2025 года Mercedes продал чуть более 100 000 электрифицированных автомобилей, включая 42 000 полностью электрических моделей. В Великобритании за тот же период продажи марки упали на 8,3% по сравнению с прошлым годом, что Кэллениус связывает в том числе с замедлением темпов электрификации и общей неопределённостью на рынке.

Уточнения

Ола Кэллениус (швед. Ola Källenius; род. 11 июня 1969, Вестервик, Кальмар) — шведский топ-менеджер, который с мая 2019 года является генеральным директором и председателем правления Daimler AG (сейчас переименована в Mercedes-Benz Group AG). 

Mercedes-Benz — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Наука и техника
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века Аудио 
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Имбирь в напитке ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение летом
В Госдуме хотят запретить покупку иностранной сельхозтехники
Облизывание собаки может быть признаком стресса или болезн
Шавырина: апатия проявляется потерей интереса, слабостью и забывчивостью
Космическое путешествие к черной дыре: мечты и реальность — как это может произойти
Погребняк рассказала, что впервые столкнулась с болезнью младшего сына
Поза йоги ноги на стене снижает уровень кортизола и адреналина — специалист функциональной медицины Лубсер
Лазерная шлифовка в 2025 году - как технологии изменяют уход за кожей
Инженеры назвали безопасные способы быстрой разморозки холодильника
Ветеринары назвали опасные симптомы ночного скуления у собак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.