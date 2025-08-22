Микрофибра против старой футболки: как сделать так, чтобы кузов блестел без разводов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

После мойки автомобиля кажется, что главное уже сделано, но именно на этапе сушки чаще всего и портится весь эффект. Разводы, ворсинки и даже мелкие царапины появляются не из-за самой мойки, а из-за неправильного вытирания кузова.

Автомобильная мойка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная мойка

Почему важна правильная тряпка

Для сушки лучше всего подходит крупная микрофибровая салфетка размером от 35x35 см. Одна сторона должна быть с мягким, длинным ворсом для сбора капель, другая — гладкая, почти шелковистая, для финального прохода. Перед использованием тряпку стоит осмотреть: торчащие нитки и грубые края могут повредить лак.

Техника движений — без трения

Многие по привычке начинают тереть кузов, но микрофибра не предназначена для механической чистки. Её задача — впитывать влагу. Лучший способ: мягко прижать ткань к мокрой поверхности и вести её плавно, без нажима, от крыши к порогам.

Чистота самой микрофибры

Даже самая качественная тряпка со временем собирает пыль и песчинки. Если не промывать её под проточной водой, эти частицы будут работать как абразив. Сушить ткань необязательно — слегка влажная микрофибра впитывает воду не хуже сухой.

Чем не стоит заменять

Старая футболка или обычная тряпка оставят ворс и разводы. Для идеального результата стоит потратиться на набор микрофибры (от 400 рублей) или полотенце из искусственной замши, которое особенно удобно для труднодоступных мест.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
