Микрофибра против старой футболки: как сделать так, чтобы кузов блестел без разводов

Рекомендации по выбору микрофибры для сушки кузова авто

После мойки автомобиля кажется, что главное уже сделано, но именно на этапе сушки чаще всего и портится весь эффект. Разводы, ворсинки и даже мелкие царапины появляются не из-за самой мойки, а из-за неправильного вытирания кузова.

Почему важна правильная тряпка

Для сушки лучше всего подходит крупная микрофибровая салфетка размером от 35x35 см. Одна сторона должна быть с мягким, длинным ворсом для сбора капель, другая — гладкая, почти шелковистая, для финального прохода. Перед использованием тряпку стоит осмотреть: торчащие нитки и грубые края могут повредить лак.

Техника движений — без трения

Многие по привычке начинают тереть кузов, но микрофибра не предназначена для механической чистки. Её задача — впитывать влагу. Лучший способ: мягко прижать ткань к мокрой поверхности и вести её плавно, без нажима, от крыши к порогам.

Чистота самой микрофибры

Даже самая качественная тряпка со временем собирает пыль и песчинки. Если не промывать её под проточной водой, эти частицы будут работать как абразив. Сушить ткань необязательно — слегка влажная микрофибра впитывает воду не хуже сухой.

Чем не стоит заменять

Старая футболка или обычная тряпка оставят ворс и разводы. Для идеального результата стоит потратиться на набор микрофибры (от 400 рублей) или полотенце из искусственной замши, которое особенно удобно для труднодоступных мест.

