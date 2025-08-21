Не дайте продавцу впихнуть умирающий автомат: признаки износа трансмиссии, которые знают только опытные механики

Покупка подержанной машины — всегда риск, особенно если нет времени или бюджета на полную диагностику. Но даже без специалиста можно выявить опасные сигналы, особенно в одном из самых дорогих узлов — коробке передач.
Первым делом загляните под автомобиль. Масляные пятна или запотевания на корпусе КПП — тревожный знак. Утечка из сальника грозит расходами на ремонт и может говорить о низком уровне масла. У "автомата" сильное запотевание иногда означает, что коробка работала "всухую", например, из-за вылетевшей заглушки. Даже при плавной работе сейчас последствия уже могли начаться.
Даже если визуально всё в порядке, тест-драйв обязателен. Вялый разгон или задержка отклика могут быть признаками пробуксовки сцепления — и на механике, и на автомате. У роботов с одним диском проверьте трогание в гору на второй передаче в ручном режиме — рывки и подрагивания сигнализируют о проблемах.
Для DSG и DCT покатайтесь в режиме D: рывки при переходе между чётными и нечётными передачами — почти всегда износ одного из сцеплений. На классическом автомате обращайте внимание не только на переключения, но и на запах: лёгкая гарь может говорить о перегреве фрикционов.
Если обороты растут, а машина едет неохотно — сцепление или фрикционы пробуксовывают. Частицы износа способны забить каналы внутри коробки, что приведёт к дорогостоящему ремонту.
