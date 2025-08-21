Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Культурное наследие Пьемонта: 10 церквей, достойных внимания в Италии
WhatsApp* под запретом? В Госдуме обсуждают блокировку
Роман Товстик охарактеризовал бракоразводный процесс с женой как фарс
Эксперты: выбор кошкой места для сна говорит о её отношении к хозяину
Кинокритик Шнейдеров обрушился с критикой на новый ремейк Приключений Шурика
Избавьтесь от насекомых уже сейчас: кайенский перец раздражает мух своим запахом
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут
Врачи: алкоголь летом повышает риск обезвоживания и теплового удара
Похудевшая Алёна Апина отдыхает в Батуми с личным массажистом

Не дайте продавцу впихнуть умирающий автомат: признаки износа трансмиссии, которые знают только опытные механики

Простые способы диагностики коробки передач перед сделкой
1:42
Авто

Покупка подержанной машины — всегда риск, особенно если нет времени или бюджета на полную диагностику. Но даже без специалиста можно выявить опасные сигналы, особенно в одном из самых дорогих узлов — коробке передач.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Осмотр снизу

Первым делом загляните под автомобиль. Масляные пятна или запотевания на корпусе КПП — тревожный знак. Утечка из сальника грозит расходами на ремонт и может говорить о низком уровне масла. У "автомата" сильное запотевание иногда означает, что коробка работала "всухую", например, из-за вылетевшей заглушки. Даже при плавной работе сейчас последствия уже могли начаться.

Проверка на ходу

Даже если визуально всё в порядке, тест-драйв обязателен. Вялый разгон или задержка отклика могут быть признаками пробуксовки сцепления — и на механике, и на автомате. У роботов с одним диском проверьте трогание в гору на второй передаче в ручном режиме — рывки и подрагивания сигнализируют о проблемах.

Тест для разных типов КПП

Для DSG и DCT покатайтесь в режиме D: рывки при переходе между чётными и нечётными передачами — почти всегда износ одного из сцеплений. На классическом автомате обращайте внимание не только на переключения, но и на запах: лёгкая гарь может говорить о перегреве фрикционов.

Опасные признаки

Если обороты растут, а машина едет неохотно — сцепление или фрикционы пробуксовывают. Частицы износа способны забить каналы внутри коробки, что приведёт к дорогостоящему ремонту.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Космическое слияние черных дыр установило новый рекорд по массе и энергии
Наука и техника
Космическое слияние черных дыр установило новый рекорд по массе и энергии Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Персиковые деревья теряют цветы и урожай из-за скрытой болезни: сачмянка
Ночные кремы и сыворотки помогают поддерживать упругость кожи после 40 — косметологи
Тихие разрушители: вредители, которые могут превратить дом в опасную ловушку
Учёные объяснили, какие ежедневные привычки сокращают продолжительность жизни
Бержерак ждет вас: винный регион Франции, который умеет удивлять
Фигурист Авербух перенёс операцию по коррекции зрения: подробности
Эксперты: кот просит еду при полной миске из-за выветрившегося запаха корма
Учёные представили покрытие, которое превосходит тефлон без вреда для здоровья
Россельхознадзор: объёмы экспорта мёда в Китай растут благодаря включению новых компаний
Manager Magazin: Mercedes и BMW обсуждают альянс по совместному производству двигателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.