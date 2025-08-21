Лошадь против киловатта: кто победит в битве единиц мощности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
История появления термина «лошадиная сила» и его актуальность сегодня
Авто

В автомобильных характеристиках XXI века всё ещё можно встретить показатель в лошадиных силах. Кажется странным, что в эпоху киловатт и цифровых технологий мы продолжаем измерять мощность так, как делали это в XVIII веке.

Как появилась лошадиная сила

Автором термина считается шотландский инженер Джеймс Уатт. В конце 1700-х он активно продвигал свои паровые машины и для наглядности сравнивал их эффективность с возможностями лошади — главного источника механической тяги того времени. В шахтах Англии лошади поднимали бочки с углём весом около 180 кг и объёмом до 190 литров. Уатт рассчитал, сколько груза и с какой скоростью способна вытянуть пара таких животных, и вывел универсальный показатель, понятный каждому.

Современное определение

Сегодня одна лошадиная сила формально равна усилию, которое нужно для подъёма груза в 75 кг на один метр за секунду. В единицах СИ это примерно 735,5 ватта.

Почему киловатты не вытеснили лошадей

В мировой системе измерений мощность давно указывается в ваттах и киловаттах, но автомобилисты и производители упорно держатся за лошадиные силы. Причина проста — привычка и наглядность. Для большинства водителей "150 л. с." звучит куда понятнее, чем "110 кВт".

Интересный факт

Реальная скаковая лошадь способна кратковременно выдать мощность в 8-10 условных "лошадей". Получается, что термин изначально был скорее рекламным ходом, чем точной научной величиной. Но он прижился настолько, что пережил паровые машины и уверенно дожил до эры электромобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

