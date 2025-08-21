Лошадь против киловатта: кто победит в битве единиц мощности

В автомобильных характеристиках XXI века всё ещё можно встретить показатель в лошадиных силах. Кажется странным, что в эпоху киловатт и цифровых технологий мы продолжаем измерять мощность так, как делали это в XVIII веке.
Автором термина считается шотландский инженер Джеймс Уатт. В конце 1700-х он активно продвигал свои паровые машины и для наглядности сравнивал их эффективность с возможностями лошади — главного источника механической тяги того времени. В шахтах Англии лошади поднимали бочки с углём весом около 180 кг и объёмом до 190 литров. Уатт рассчитал, сколько груза и с какой скоростью способна вытянуть пара таких животных, и вывел универсальный показатель, понятный каждому.
Сегодня одна лошадиная сила формально равна усилию, которое нужно для подъёма груза в 75 кг на один метр за секунду. В единицах СИ это примерно 735,5 ватта.
В мировой системе измерений мощность давно указывается в ваттах и киловаттах, но автомобилисты и производители упорно держатся за лошадиные силы. Причина проста — привычка и наглядность. Для большинства водителей "150 л. с." звучит куда понятнее, чем "110 кВт".
Реальная скаковая лошадь способна кратковременно выдать мощность в 8-10 условных "лошадей". Получается, что термин изначально был скорее рекламным ходом, чем точной научной величиной. Но он прижился настолько, что пережил паровые машины и уверенно дожил до эры электромобилей.
