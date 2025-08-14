Как один болт может стоить вам жизни: новый отзыв о Ford F-150 шокирует владельцев

В США отзывают 103 тыс. пикапов Ford F-150 из-за риска потери хода

Ford объявила о новом отзыве пикапов F-150, на этот раз затронувшем 103 тыс. автомобилей. Причина — конструктивный дефект болта ступицы заднего моста, который оказался недостаточно прочным для длительной эксплуатации. Этот элемент может изнашиваться и ломаться, вызывая серьёзные проблемы с управлением и безопасностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Форд

По данным компании, при повреждении или обрыве болта страдают шлицы ступицы моста, что приводит к потере передачи мощности на колёса. В некоторых случаях это может вызвать откат автомобиля при парковке, если стояночный тормоз перестанет работать должным образом. Владельцы могут заметить проблему по характерному щелчку при движении, который в случае разрушения детали превращается в громкий скрежет.

Отзыв касается пикапов F-150 2023-2025 годов выпуска, оснащённых пакетом Max Duty для буксировки и 9,75-дюймовой осью повышенной грузоподъёмности. Ford планирует в течение этой недели уведомить дилеров о необходимых мерах.

Официальное решение для устранения дефекта должно быть готово к 18 числу текущего месяца, а программа бесплатного ремонта будет действовать до 22 мая 2026 года, пишет autoblog.com.

Это уже не первый случай, когда F-150 возвращаются в сервис по этой причине. В прошлом году компания отозвала около 113 000 пикапов 2021–2023 модельных годов из-за аналогичного дефекта. Таким образом, речь идёт о повторяющейся технической проблеме, требующей долгосрочного решения.

В рамках ремонта дилеры заменят болт ступицы заднего моста на модифицированную деталь, рассчитанную на повышенные нагрузки. Владельцам настоятельно рекомендуется не откладывать визит в сервис, так как эксплуатация автомобиля с повреждённым болтом может привести к полной потере хода и аварийной ситуации.

F-150 остаётся одним из самых популярных пикапов в Северной Америке, но этот отзыв ещё раз напоминает, что даже самые надёжные автомобили нуждаются в регулярном контроле технического состояния и своевременном устранении заводских дефектов.

Уточнения

F-Series — серия полноразмерных пикапов, выпускаемых Ford Motor Company более семидесяти лет. Первый пикап Ford F-серии — одна из самых успешных моделей в истории компании Ford.

