Старые запчасти — новые деньги для сервиса: как восстановленные узлы спасают рынок от дефицита

Эксперты объяснили рост популярности восстановленных комплектующих
Раньше после ремонта машины старые детали аккуратно складывали в багажник — это считалось признаком прозрачности и уважения к клиенту. Сегодня всё чаще слышно: "оставили на утилизацию".

Как дефицит изменил автосервисы

С уходом западных брендов рынок новых машин просел, а вместе с ним и поставки оригинальных запчастей. К концу 2022 года сервисы начали активно скупать детали впрок, понимая, что скоро начнётся дефицит. Уже в 2023-м это стало реальностью: нужные узлы исчезли с прилавков, а цены выросли.

Переход на аналоги и восстановленные детали

Оригинальные компоненты стали дорогими и редкими, поэтому мастерские перешли на аналоги и восстановленные детали. Для клиента это быстрее и дешевле: например, вместо оригинального тормозного диска за 20 тысяч можно поставить аналог за 8,5 тысячи. Появилась практика обмена — неисправный элемент сдаётся, а взамен вы получаете восстановленный.

Вторая жизнь утиля

Сегодня даже то, что раньше выбрасывалось, восстанавливают. Треснувшие баки, рычаги подвески, корпуса агрегатов очищают, чинят и снова продают. Если ремонт невозможен, деталь идёт на металлолом. Приёмщики чёрного металла платят от 25 рублей за килограмм, а моторы ценятся ещё выше из-за алюминиевых элементов.

Почему детали не отдают клиенту

Внутренняя экономика сервиса изменилась: снятые запчасти — это товар, который можно продать, восстановить или сдать на лом. Поэтому, даже если клиент заплатил за ремонт, старые узлы часто остаются в мастерской, превращаясь в дополнительный источник дохода.

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
