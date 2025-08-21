Дайте мотору остыть — он тоже устал от жары: один приём, который продлит срок службы турбины и ДВС

Турботаймер и холостой ход: способы защитить двигатель в жаркую погоду

В жару после активной езды мотору нужно время, чтобы остыть. Если заглушить его сразу, циркуляция охлаждающей жидкости остановится, и температура в районе головки блока цилиндров может резко подняться. Это чревато деформацией деталей, утечками и дорогим ремонтом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сломанный двигатель

Эффект локального перегрева

При мгновенной остановке двигателя охлаждающая жидкость может закипеть в отдельных точках. Постоянное повторение такой ситуации ведёт к повреждению прокладки ГБЦ и смешиванию антифриза с маслом, что ускоряет износ и может вывести мотор из строя.

Как помогают современные системы

Многие машины продолжают крутить вентилятор радиатора уже после выключения зажигания. Датчики фиксируют высокую температуру и активируют обдув, предотвращая перегрев. Это нормальная работа системы и не сигнал о поломке.

Если автоматического охлаждения нет

Владельцам автомобилей без такой функции стоит остывать мотор вручную. Идеально — проехать последние пару километров спокойно, на низких оборотах. Если нет возможности — просто оставьте двигатель на холостом ходу 3-5 минут перед остановкой.

Зачем это нужно

Постепенное снижение температуры позволяет сохранить ресурс двигателя и турбины, предотвращает перегрев и дорогостоящие поломки. Пара минут терпения — и мотор прослужит дольше без капремонта.

