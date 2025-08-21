Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты назвали лучшие эндоскопы для осмотра цилиндров и катализатора машины
Подготовка к кроссу на 10 км требует контроля шага на спусках и поворотах
Лягушка-бык достигает 600 граммов и 18 сантиметров в длину — данные биологов
Венеция усилила контроль над туристами: новые запреты и штрафы до €350
Нил Турок развивает циклическую модель вселенной как альтернативу инфляции
Стоматолог объяснил настоящую причину формирования кариеса
Дочь Виктории Бони утвердили на кастинге в российское реалити-шоу
Простое решение избавляет плитку от плесени и неприятного запаха: пищевая сода
Французская семья потеряла 2000 евро на фиктивной аренде виллы в Португалии

Дайте мотору остыть — он тоже устал от жары: один приём, который продлит срок службы турбины и ДВС

Турботаймер и холостой ход: способы защитить двигатель в жаркую погоду
1:30
Авто

В жару после активной езды мотору нужно время, чтобы остыть. Если заглушить его сразу, циркуляция охлаждающей жидкости остановится, и температура в районе головки блока цилиндров может резко подняться. Это чревато деформацией деталей, утечками и дорогим ремонтом.

Сломанный двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сломанный двигатель

Эффект локального перегрева

При мгновенной остановке двигателя охлаждающая жидкость может закипеть в отдельных точках. Постоянное повторение такой ситуации ведёт к повреждению прокладки ГБЦ и смешиванию антифриза с маслом, что ускоряет износ и может вывести мотор из строя.

Как помогают современные системы

Многие машины продолжают крутить вентилятор радиатора уже после выключения зажигания. Датчики фиксируют высокую температуру и активируют обдув, предотвращая перегрев. Это нормальная работа системы и не сигнал о поломке.

Если автоматического охлаждения нет

Владельцам автомобилей без такой функции стоит остывать мотор вручную. Идеально — проехать последние пару километров спокойно, на низких оборотах. Если нет возможности — просто оставьте двигатель на холостом ходу 3-5 минут перед остановкой.

Зачем это нужно

Постепенное снижение температуры позволяет сохранить ресурс двигателя и турбины, предотвращает перегрев и дорогостоящие поломки. Пара минут терпения — и мотор прослужит дольше без капремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Турботаймер и холостой ход: способы защитить двигатель в жаркую погоду
Сколько масла заливать в двигатель: простые советы, которые продлят жизнь вашему автомобилю
Простое решение избавляет плитку от плесени и неприятного запаха: пищевая сода
Французская семья потеряла 2000 евро на фиктивной аренде виллы в Португалии
Раствор с хлористым калием помогает избавиться от сорняков на пять лет
Свиные отбивные с кабачками и томатным соусом готовятся за 25 минут
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Учёные из Университета Массачусетса: дистанция в 2 метра не всегда защищает от вирусов
Врачи предупреждают: неправильно подобранная маска для сна вызывает отёки
Сергей Лазарев предстал перед фанатами в образе седого и осунувшегося старика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.