Щуп показал тьму: как по цвету моторного масла понять состояние мотора

Быстрое потемнение моторного масла может указывать на перегрев двигателя

Моторное масло — это не просто смазка для деталей двигателя. Оно охлаждает, защищает от износа, удаляет продукты сгорания и микрочастицы нагара. После замены оно обычно светлое, но уже через короткое время может заметно потемнеть. Это не всегда плохо — зачастую это признак того, что смазка активно выполняет свою работу, особенно при использовании некачественного топлива или агрессивном вождении.

Норма или тревожный сигнал

Как кровь в организме масло циркулирует и очищает систему. Но, в отличие от крови, оно не обновляется само, поэтому требует регулярной замены. Постепенное потемнение — нормальный процесс, а вот слишком быстрое изменение цвета может говорить о перегреве двигателя, сбоях в вентиляции картерных газов, поддельном продукте или проблемах с топливом.

Зависимость от состояния двигателя

В новых моторах масло дольше остаётся светлым: детали чистые, отложений почти нет. А в старых ДВС накопленные загрязнения быстро попадают в смазку, из-за чего цвет меняется быстрее. Если же двигатель с пробегом работает, а масло остаётся прозрачным — это может быть признаком слабых моющих свойств и низкого качества продукта.

Когда стоит волноваться

Если вы используете проверенный бренд, заливаете качественное топливо и регулярно меняете масло, потемнение не должно вызывать паники. Но при раннем изменении цвета на фоне других симптомов лучше провести диагностику.

Выбор качественного масла и соблюдение сроков его замены напрямую влияют на ресурс двигателя. Ответственное отношение к этому вопросу поможет вашему автомобилю работать дольше и без серьёзных поломок.

