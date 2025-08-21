Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
За плату обещают вернуть мобильный интернет: что об этом говорит эксперт Клименко
Огурцы с картофелем и фенхель с томатами угнетают рост друг друга
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Рептилии защищают глаза прозрачной плёнкой и спят с открытыми глазами — данные учёных
Врачи предупредили о риске инфекций при редкой смене постельного белья
Домашняя уборка унитаза становится проще благодаря крупной соли
В Москве завершился судебный процесс между певицей Люсей Чеботиной и фокусником
Сборы первоклассника в 2025 году обойдутся в 40 тысяч рублей
Испанская методика Low Pressure Fitness укрепляет мышцы живота и формирует идеальный пресс

Щуп показал тьму: как по цвету моторного масла понять состояние мотора

Быстрое потемнение моторного масла может указывать на перегрев двигателя
1:52
Авто

Моторное масло — это не просто смазка для деталей двигателя. Оно охлаждает, защищает от износа, удаляет продукты сгорания и микрочастицы нагара. После замены оно обычно светлое, но уже через короткое время может заметно потемнеть. Это не всегда плохо — зачастую это признак того, что смазка активно выполняет свою работу, особенно при использовании некачественного топлива или агрессивном вождении.

Двигатель
Фото: Designed by Freepik by aopsan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель

Норма или тревожный сигнал

Как кровь в организме масло циркулирует и очищает систему. Но, в отличие от крови, оно не обновляется само, поэтому требует регулярной замены. Постепенное потемнение — нормальный процесс, а вот слишком быстрое изменение цвета может говорить о перегреве двигателя, сбоях в вентиляции картерных газов, поддельном продукте или проблемах с топливом.

Зависимость от состояния двигателя

В новых моторах масло дольше остаётся светлым: детали чистые, отложений почти нет. А в старых ДВС накопленные загрязнения быстро попадают в смазку, из-за чего цвет меняется быстрее. Если же двигатель с пробегом работает, а масло остаётся прозрачным — это может быть признаком слабых моющих свойств и низкого качества продукта.

Когда стоит волноваться

Если вы используете проверенный бренд, заливаете качественное топливо и регулярно меняете масло, потемнение не должно вызывать паники. Но при раннем изменении цвета на фоне других симптомов лучше провести диагностику.

Выбор качественного масла и соблюдение сроков его замены напрямую влияют на ресурс двигателя. Ответственное отношение к этому вопросу поможет вашему автомобилю работать дольше и без серьёзных поломок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок
Домашние животные
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок Аудио 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
