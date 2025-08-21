Цены на подержанные автомобили снижаются: вот какие модели можно купить дешевле всего

Kia Rio и Hyundai Solaris подешевели на вторичном рынке до 20%

После того как из России ушли многие известные марки, дилерские залы заполнились в основном дорогими китайскими машинами. Доступных новинок почти не осталось, поэтому многие водители переключились на подержанные европейские и корейские модели.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ volkswagen polo

Исчезновение доступных седанов

Ещё недавно Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Hyundai Solaris можно было купить дешевле миллиона рублей. К 2023 году эти автомобили исчезли с конвейеров, а параллельный импорт везёт в основном более дорогие версии. На вторичном рынке цены в 2022–2023 годах росли, но в 2024-м началось снижение.

Volkswagen Polo

Собирался в Калуге до весны 2022 года. Отличался удобным кузовом и богатой комплектацией, хотя качество сборки иногда критиковали. За 2024 год средняя цена Polo 2020 года упала с 1,62 до 1,47 млн рублей, что составляет минус 9%.

Skoda Rapid

Практичный и просторный Rapid ценился за надёжность. За последний год его стоимость снизилась с 1,66 до 1,51 млн рублей — также на 9%.

Hyundai Solaris

Версия 2020 года отличалась современным дизайном и адаптацией к российским дорогам. Цена упала с 1,78 до 1,51 млн рублей (-15%). На падение повлияло и возвращение модели в продажу под новым названием Solaris HS.

Kia Rio

Один из самых популярных седанов в стране. За 2024 год подешевел сильнее всех — с 1,69 до 1,36 млн рублей (-20%). Основная причина — выпуск модификации Solaris KRS.

Renault Logan

Простой и неприхотливый бюджетник, востребованный у таксопарков. В 2024 году Logan 2020 года подешевел с 1,2 до 1,04 млн рублей (-13%), что связано с падением покупательской способности.

