Алюминиевый двигатель — лёгкий, как обещания маркетологов: как автопром подсадил водителей на ремонт

Алюминиевые блоки цилиндров вытеснили чугунные из-за экологических норм
Авто

Ещё недавно чугунные блоки считались эталоном надёжности: они легко переживали перегревы, выдерживали экстремальные нагрузки и нередко служили десятилетиями без серьёзного ремонта. Но начиная с 2010-х годов автопроизводители массово переходят на алюминий, и чугунные моторы остаются редкостью.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Лёгкость и экология

Главная причина — ужесточение экологических норм. Лёгкий алюминиевый блок снижает массу автомобиля, что напрямую уменьшает расход топлива и объём вредных выбросов. Для соответствия стандартам ЕС и США это стало ключевым требованием. Кроме того, меньший вес улучшает разгон и управляемость.

Технологические возможности

Алюминиевые блоки позволяют точнее контролировать тепловые зазоры и применять более высокую степень сжатия. Это даёт небольшой прирост КПД, но негативно влияет на ресурс — такие моторы редко проходят больше 250 тысяч километров без вмешательства.

Почему чугун не возвращается

Чугунные блоки всё ещё встречаются у некоторых брендов — например, АвтоВАЗ продолжает их использовать, считая оптимальными для тяжёлых условий эксплуатации. Похожие решения встречаются и у части китайских производителей. Но в мировом масштабе вес, цена и требования к топливной эффективности делают чугун неконкурентоспособным.

Экономика автопроизводителей

Сверхнадёжные моторы уменьшают доход от продажи запчастей и обслуживания. Компании научились балансировать: двигатель должен служить достаточно долго, чтобы не подвести владельца сразу, но при этом требовать серьёзных вложений через несколько лет. Это поддерживает продажи оригинальных комплектующих и загрузку сервисов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
