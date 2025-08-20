Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибы, орехи и злаки улучшают внешность за счёт витамина B7 — мнение экспертов
Мопсы, бульдоги и ши-тцу живут меньше и чаще страдают от болезней — данные ветеринаров
The Guardian: Зеленский едва не разозлил Трампа длинной речью в Белом доме
Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
Тренер рассказал, что отжимания помогают избавиться от дряблости рук
Высокие двери визуально увеличивают пространство даже при потолках 260 см
Вероника Степанова предрекла Полине Дибровой невесёлую жизнь с семью чужими детьми
Калибровочные кривые по годичным кольцам деревьев повышают точность радиоуглеродного анализа
Инженеры: включённый кондиционер при глушении двигателя ускоряет износ системы

Как подружить вариатор и российское бездорожье: один приём, который продлит ему жизнь

Особенности эксплуатации автомобилей с вариатором в России
2:17
Авто

К бесступенчатым трансмиссиям у российских водителей отношение традиционно настороженное. Услышав "вариатор", многие сразу думают о перегреве, дорогом ремонте и низкой надёжности — особенно в контексте Nissan и Mitsubishi. При этом большая часть подобных мнений базируется не на личном опыте, а на историях из интернета, передаваемых из уст в уста.

роботизированная коробка передач
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License
роботизированная коробка передач

Что говорят факты

Несмотря на репутацию "хрупкого" агрегата, немало машин с вариаторами Jatco спокойно проезжают 250-300 тыс. км. Их ресурс во многом зависит от стиля езды и регулярности обслуживания. При своевременной замене масла и разумных нагрузках CVT служит не меньше классических автоматов.

Уязвимости и ошибки эксплуатации

Главный враг вариатора — перегрузка. Буксировка тяжёлых машин, резкий разгон с гололёда на асфальт, долгие попытки выбраться из глубокого снега или грязи приводят к перегреву и поломке. CVT не подходит для "раскачки" автомобиля на бездорожье: тут нужен плавный старт и минимум оборотов.

Конструкция и особенности

Внутри вариатора — два конических шкива и прочная металлическая цепь, а не ремень. Разрушить её непросто, но неправильная эксплуатация может вывести из строя весь узел. На бездорожье, вроде песка или лёгкой грунтовки, CVT справляется, но болота и глубокий снег лучше обходить стороной.

Динамика и восприятие

Плавный разгон без привычных переключений создаёт ощущение вялости, хотя это особенность работы трансмиссии. Jatco даже внедрила искусственные "толчки", чтобы водителям казалось, что коробка переключается.

Обслуживание и ремонт

Масло в вариаторе меняют каждые 60 тыс. км, строго на оригинальное. Универсальные жидкости могут привести к серьёзным поломкам. Сегодня ремонт CVT стал доступнее — сервисов и запчастей больше, а конструкция проще, чем у автоматов. Однако на вторичном рынке многие всё же опасаются машин с пробегом свыше 150 тыс. км.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Екатерина Гордон заявила о постановочном характере развода Дибровых
Особенности эксплуатации автомобилей с вариатором в России
Нацбанк Украины заявил о невозможности оплатить пакет оружия США за $90 млрд
В Италии снова открыли знаменитую тропу любви
Опасные ингредиенты в лаке для ногтей, которые вызывают гормональные нарушения
Кэтрин Белл: почти каждое глубоководное погружение приносит новые виды
Тренер по силовой подготовке назвал вис на перекладине лучшим упражнением на пресс
Руколу, шпинат и укроп высевают в августе для сбора зелени осенью — совет агрономов
Виктория Боня заявила, что её обидчики могут закончить как Лена Миро
Чай с мятой расширяет сосуды и улучшает сон — рекомендация диетолога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.