Rolls-Royce отдыхает: китайцы сделали гибрид, который обгонит спорткары и переплюнет премиум-бренды

2:43
Авто

Премиальный бренд Zeekr, входящий в состав концерна Geely, представил свою первую модель, которая не является полностью электрической. Новый Zeekr 9X - это крупный роскошный подключаемый гибридный внедорожник, стилистически вдохновлённый Rolls-Royce, дебют которого состоится в конце августа на автосалоне в Чэнду.

Zeekr 9X
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Zeekr 9X

Рекордный аккумулятор для PHEV

Главная особенность 9X — рекордная для подключаемых гибридов батарея, по ёмкости близкая к аккумуляторам чистых электромобилей.
Автомобиль построен на новой модульной платформе Geely GEE-S и получит батареи CATL двух вариантов:

  • 55,1 кВт⋅ч

  • 70 кВт⋅ч

Второй вариант обеспечит более 300 км пробега на электротяге по циклу CLTC. Зарядная архитектура на 900 В позволяет заряжать аккумулятор с 20 до 80% всего за 9 минут при мощности 420 кВт - показатель, который пока недостижим даже для большинства электромобилей.

Габариты и масса

Zeekr 9X - это внушительный внедорожник длиной 5,2 м, шириной чуть более 2 м и высотой 1,82 м. Колёсная база — почти 3,2 м, что обещает просторный салон. Масса автомобиля превышает 3 тонны, значительная часть которой приходится на массивный аккумулятор.

Силовая установка и динамика

Помимо электродвигателей, гибрид оснащён 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 275 л. с. с рекордным для своего класса тепловым КПД в 46%. По сравнению с популярными у китайских брендов 1,5-литровыми гибридными двигателями, расход топлива у него на 10% ниже.

Суммарная отдача силовой установки — 1381 л. с., что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 3,1 секунды и максимальную скорость 240 км/ч.

Продажи и цена

Пока неизвестно, появится ли Zeekr 9X в Европе. В Китае старт продаж намечен на третий квартал 2025 года. Ориентировочная стоимость составит от 600 000 до 900 000 юаней (примерно 72 000-108 000 евро по текущему курсу).

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.

Куратор Игорь Моржаретто
*
