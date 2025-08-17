Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычная сода снижает кислотность почвы и улучшает усвоение удобрений
Кардиолог Дмитрий Бровнин объяснил опасность повышенного атмосферного давления для гипертоников
Уникальная рыба Myloplus sauron обитает в бассейне реки Шингу
Специалисты назвали основные ошибки в тренировках, которые приводят к травмам
Эксперты: остекление и электрика в России зависят от импортных материалов
В Эфиопии найден новый предок человека — этот гуманойд неизвестен науке
Финские специалисты определили десятилетие жизни с наибольшим риском для здоровья
Виза арендатора: Хорватия предлагает новый вариант для удалённых работников
Садоводы используют банановую кожуру как натуральное удобрение для растений

Лишение прав оборачивается испытанием: момент, когда дорога к вождению закрыта без теста

ГИБДД: пересдача обязательна только после лишения водительских прав
2:42
Авто

Вопрос о повторной сдаче экзамена на получение водительского удостоверения вызывает немало вопросов среди российских автомобилистов. Однако не всегда в случае с просроченными или утерянными правами потребуется пересдача теста.

Когда не требуется сдача экзамена

Если срок действия водительского удостоверения истек, это не обязательно означает необходимость сдачи повторного экзамена. Важно помнить, что даже если документ просрочен, повторная сдача экзамена не требуется. Также это правило касается поврежденных или нечитаемых водительских прав. Это положение закреплено в пункте 29 главы III Постановления правительства РФ № 1097 от 24.10.2014.

Еще одной ситуацией, в которой не потребуется пересдача экзамена, является потеря или кража водительских прав, а также случаи, когда изменилось состояние здоровья водителя, включая новые медицинские ограничения.

Когда нужно пересдать экзамен

Однако в случае лишения водительских прав, ситуация становится гораздо сложнее. Пересдача экзамена становится обязательной, если водитель был лишен прав за нарушения, связанные с управлением транспортным средством. Это касается не только случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения, но и других серьезных нарушений.

К таким нарушениям относятся:

  • Отказ от медицинского освидетельствования;

  • Непропуск экстренных служб;

  • Нарушение правил дорожного движения на односторонних улицах;

  • Выезд на полосу встречного движения через сплошную линию;

  • Оставление места ДТП;

  • Незаконное использование спецсигналов.

Процесс возврата прав

Возврат водительских прав после лишения возможен только после сдачи экзамена в ГАИ, который проверяет знание ПДД у водителей, нарушивших вышеуказанные правила. Помимо этого, автомобилистам нужно урегулировать все финансовые обязательства, связанные с штрафами, если таковые имеются. В некоторых случаях также может потребоваться медицинское освидетельствование, чтобы убедиться, что нет противопоказаний для вождения.

Процедура лишения прав всегда проходит через судебные инстанции. После вынесения решения о правонарушении у водителя есть 10 дней на обжалование. Если это время упущено, постановление вступает в силу. В течение трех дней после этого водитель обязан сдать права в ГАИ, и только после этого начинается фактический отсчет срока лишения.

Уточнения

Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Последние материалы
Эксперты: остекление и электрика в России зависят от импортных материалов
В Эфиопии найден новый предок человека — этот гуманойд неизвестен науке
Финские специалисты определили десятилетие жизни с наибольшим риском для здоровья
Виза арендатора: Хорватия предлагает новый вариант для удалённых работников
Садоводы используют банановую кожуру как натуральное удобрение для растений
Врачи назвали пользу йоги для беременных и противопоказания к занятиям
Признаки пародонтита у собак: неприятный запах, выпадение зубов и красные десны
Запекание свеклы в фольге помогает сохранить яркость при приготовлении борща
Исаак Виджраку назвал радостью жизни свой брак с Ани Лорак
ПДД: приставы могут арестовать авто после судебного разрешения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.