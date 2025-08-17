Лишение прав оборачивается испытанием: момент, когда дорога к вождению закрыта без теста

ГИБДД: пересдача обязательна только после лишения водительских прав

Вопрос о повторной сдаче экзамена на получение водительского удостоверения вызывает немало вопросов среди российских автомобилистов. Однако не всегда в случае с просроченными или утерянными правами потребуется пересдача теста.

Когда не требуется сдача экзамена

Если срок действия водительского удостоверения истек, это не обязательно означает необходимость сдачи повторного экзамена. Важно помнить, что даже если документ просрочен, повторная сдача экзамена не требуется. Также это правило касается поврежденных или нечитаемых водительских прав. Это положение закреплено в пункте 29 главы III Постановления правительства РФ № 1097 от 24.10.2014.

Еще одной ситуацией, в которой не потребуется пересдача экзамена, является потеря или кража водительских прав, а также случаи, когда изменилось состояние здоровья водителя, включая новые медицинские ограничения.

Когда нужно пересдать экзамен

Однако в случае лишения водительских прав, ситуация становится гораздо сложнее. Пересдача экзамена становится обязательной, если водитель был лишен прав за нарушения, связанные с управлением транспортным средством. Это касается не только случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения, но и других серьезных нарушений.

К таким нарушениям относятся:

Отказ от медицинского освидетельствования;

Непропуск экстренных служб;

Нарушение правил дорожного движения на односторонних улицах;

Выезд на полосу встречного движения через сплошную линию;

Оставление места ДТП;

Незаконное использование спецсигналов.

Процесс возврата прав

Возврат водительских прав после лишения возможен только после сдачи экзамена в ГАИ, который проверяет знание ПДД у водителей, нарушивших вышеуказанные правила. Помимо этого, автомобилистам нужно урегулировать все финансовые обязательства, связанные с штрафами, если таковые имеются. В некоторых случаях также может потребоваться медицинское освидетельствование, чтобы убедиться, что нет противопоказаний для вождения.

Процедура лишения прав всегда проходит через судебные инстанции. После вынесения решения о правонарушении у водителя есть 10 дней на обжалование. Если это время упущено, постановление вступает в силу. В течение трех дней после этого водитель обязан сдать права в ГАИ, и только после этого начинается фактический отсчет срока лишения.

Уточнения

Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

