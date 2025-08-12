Toyota снова ломает стереотипы: компания выводит на трек 600-сильный турбодвигатель

Новые двигатели Toyota смогут работать на бензине, водороде и биотопливе

Несмотря на рост популярности электромобилей, японский автогигант Toyota твёрдо заявляет: у двигателей внутреннего сгорания (ДВС) по-прежнему есть перспективы. Компания заключила стратегическое партнёрство с Subaru и Mazda для создания нового семейства компактных и лёгких четырёхцилиндровых бензиновых двигателей, которые технический директор Toyota Хироки Накадзима называет "революционным решением".

Гибкость для любых силовых установок

Будущие 1,5- и 2,0-литровые моторы планируется адаптировать для разных типов силовых агрегатов — от классических бензиновых версий до гибридов, водородных систем и автомобилей с увеличенным запасом хода (EREV).

ДВС в электромобиле? Логика EREV

Одним из сценариев применения станет использование ДВС в качестве генератора, а не привода колёс. В такой конфигурации двигатель работает на оптимальных оборотах, заряжая батарею во время движения. Этот подход уже реализован в BMW i3 REX, Mazda MX-30, Nissan e-Power, а также в будущих моделях Ramcharger и Scout.

Toyota намерена предлагать подобные EREV-модели в Китае через совместное предприятие с GAC. Среди кандидатов — версии Highlander и Sienna, где колёса приводятся только электромоторами, а бензиновый двигатель служит "удлинителем" хода.

Повышение эффективности и работа с альтернативным топливом

Ещё в 2018 году Toyota достигла термического КПД в 41% и планирует улучшить этот показатель. Двигатели нового поколения смогут работать не только на традиционном бензине, но и на биотопливе, водороде и синтетическом топливе. Компания рассматривает варианты как для полных гибридов и EREV, так и для подключаемых гибридов с запасом хода на электротяге до 100 км, что, по словам Карлуччи, станет "переломным моментом" в восприятии таких машин.

Линейка и перспективы

В планах — атмосферный и турбированный 1,5-литровые двигатели, а также турбированный 2,0-литровый мотор. Последний получит и спортивную версию Gazoo Racing с мощностью до 600 л. с. для гоночных автомобилей. При этом экономичность и адаптация под различные виды топлива останутся ключевыми задачами.

Свобода выбора для покупателей

Как и председатель совета директоров Акио Тойода, который уверен, что доля электромобилей на мировом рынке не превысит 30%, Карлуччи считает, что переход к "зелёной" энергетике невозможен только за счёт электрокаров. По его словам, Toyota продолжит предлагать разные типы силовых установок и не будет выводить на рынки электромобили, если на них нет спроса.

