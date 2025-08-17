Машина оказывается в списке на арест: шаги, которые приводят к потере транспорта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Судебные приставы и сотрудники ДПС могут работать вместе на дорогах, проверяя автомобили на предмет задолженности. Даже самый благонадежный водитель может оказаться в ситуации, когда к нему предъявляют претензии из-за долгов, но важно понимать, что не каждый автомобиль подлежит изъятию.

Audi RS6
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandre Prévot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Audi RS6

Что нужно знать водителю, чтобы избежать изъятия автомобиля

Автомобиль — это часто используемый объект для погашения долгов, и его продажа через аукцион позволяет быстро закрыть задолженность. Однако судебный пристав может изъять транспортное средство только при наличии соответствующего судебного решения. Чтобы понять, какие шаги предпринимаются для изъятия автомобиля, необходимо знать, как работает эта система.

Как начинается процесс изъятия автомобиля

Если владелец автомобиля является должником — перед банками, государственными органами или частными лицами — и не выполняет свои обязательства, кредитор может обратиться в суд. После вынесения судебного решения должнику дается 5 дней на добровольное погашение долга. Если этот срок истекает, а долг не погашен, судебные приставы могут приступить к исполнительным действиям. Однако без исполнительного листа приставы не могут принимать меры.

Что происходит, если банковские счета пусты

Если на счетах должника недостаточно средств для погашения долга, судебные приставы могут наложить запрет на регистрацию имущества, в том числе автомобиля. Этот запрет делает невозможным его продажу или переоформление. После этого приставы могут приступить к аресту имущества. Для изъятия автомобиля приставам потребуется судебное разрешение, а затем они обращаются в ГАИ для изъятия.

Арест автомобиля: возможные преграды

В случае ареста автомобиля приставы могут столкнуться с определенными препятствиями. Например, если машина принадлежит члену семьи должника, используется инвалидом или является единственным источником дохода, то изъятие может быть признано невозможным. Важно, чтобы должник не скрывался и был готов начать выплачивать долг, даже если частями. Это значительно повышает шансы избежать жестких мер, таких как арест автомобиля.

Как избежать изъятия автомобиля

Перед наложением ареста приставы обязаны уведомить должника, а также попытаться установить контакт и передать повестку. Если должник идет на контакт и готов выплатить долг, его автомобиль не будет изъят. На этом этапе важно решить проблему с задолженностью, чтобы избежать более строгих мер.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
