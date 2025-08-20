Авто после такси — как ботинки после марафона: как продавцы маскируют бывшие такси под идеальные авто

Внешне машина может выглядеть как свежая и ухоженная, но внутри скрываться многолетняя изнурительная работа в такси. Подготовленные к продаже автомобили часто получают полировку кузова, новые чехлы и косметический ремонт, но при этом двигатель, подвеска и трансмиссия могут быть на пределе ресурса.
Таксопарки традиционно выбирали Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan, Kia Rio, Skoda Octavia, Ford Focus, Kia Optima и Toyota Camry. Сейчас в строю всё больше китайских кроссоверов — Haval Jolion, Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro. Однако их ресурс обычно меньше, чем у японских и корейских аналогов.
Самый надёжный способ — взглянуть в ПТС. Если владелец — юрлицо с коротким сроком эксплуатации (1-2 года), есть риск, что это такси. По ИНН можно проверить компанию на сайте налоговой — если это перевозки, лучше отказаться от покупки.
Даже при свежей покраске машину могут выдать:
Иногда кузов выглядит "слишком" новым, потому что такси часто оклеивают рекламной плёнкой, защищающей ЛКП.
Технические маркеры износа:
Проверяйте сервисную историю, сверяйте данные о ремонтах с документами, не полагайтесь только на внешний вид. Даже выгодная цена не оправдает затрат на капитальный ремонт через несколько месяцев.
