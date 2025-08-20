Авто после такси — как ботинки после марафона: как продавцы маскируют бывшие такси под идеальные авто

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Внешне машина может выглядеть как свежая и ухоженная, но внутри скрываться многолетняя изнурительная работа в такси. Подготовленные к продаже автомобили часто получают полировку кузова, новые чехлы и косметический ремонт, но при этом двигатель, подвеска и трансмиссия могут быть на пределе ресурса.

Автомобиль такси, брендированный сервисом Яндекс.Такси
Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль такси, брендированный сервисом Яндекс.Такси

Какие модели встречаются чаще всего

Таксопарки традиционно выбирали Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan, Kia Rio, Skoda Octavia, Ford Focus, Kia Optima и Toyota Camry. Сейчас в строю всё больше китайских кроссоверов — Haval Jolion, Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro. Однако их ресурс обычно меньше, чем у японских и корейских аналогов.

Проверка документов и истории

Самый надёжный способ — взглянуть в ПТС. Если владелец — юрлицо с коротким сроком эксплуатации (1-2 года), есть риск, что это такси. По ИНН можно проверить компанию на сайте налоговой — если это перевозки, лучше отказаться от покупки.

Внешние и внутренние признаки

Даже при свежей покраске машину могут выдать:

  • следы перекоса или люфта дверей;
  • изношенная обивка сидений и подлокотников;
  • мелкие сколы и потёртости, не соответствующие заявленному пробегу.

Иногда кузов выглядит "слишком" новым, потому что такси часто оклеивают рекламной плёнкой, защищающей ЛКП.

Технические маркеры износа:

  • Ранний ремонт ремня ГРМ: замена к 50 тыс. км может указывать на скрученный пробег (исключения — некоторые Lada, Geely, Lifan).
  • ШРУСы и ступичные подшипники: служат до 100 тыс. км, их ранняя замена подозрительна.
  • Замена двигателя или КПП: срок службы обычно превышает 200 тыс. км, поэтому преждевременный ремонт без аварии — тревожный сигнал.

Что делать перед покупкой

Проверяйте сервисную историю, сверяйте данные о ремонтах с документами, не полагайтесь только на внешний вид. Даже выгодная цена не оправдает затрат на капитальный ремонт через несколько месяцев.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
