Броня под мотором стала простой пластмассой — спасёт от грязи, но не от ямы

При движении по разбитым дорогам металлическая защита картера действительно может спасти двигатель и коробку передач от повреждений. Камни, торчащие элементы асфальта или глубокие ямы — всё это способно пробить картер или сорвать крепления агрегатов.
Когда-то такая защита входила в заводскую комплектацию многих машин, но сегодня под мотором всё чаще устанавливается лишь пластиковая панель. Её задача — не броня, а защита от грязи, пыли и влаги. Производители сознательно ушли от металла по нескольким причинам.
Желающим установить стальную или алюминиевую плиту придётся делать это за свой счёт — через дилера или в стороннем сервисе. При этом стоит учитывать: неправильная установка может изменить геометрию деформации при аварии, а значит, повлиять на безопасность.
Пластиковые панели, идущие "с завода", работают как пыльники — защищают узлы от грязи и воды, но не спасают от удара о камень или бордюр. Для защиты в тяжёлых условиях эксплуатации они почти бесполезны.
