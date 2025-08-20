Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Броня под мотором стала простой пластмассой — спасёт от грязи, но не от ямы

Автопроизводители отказались от металлической защиты картера из-за высокой цены
Авто

При движении по разбитым дорогам металлическая защита картера действительно может спасти двигатель и коробку передач от повреждений. Камни, торчащие элементы асфальта или глубокие ямы — всё это способно пробить картер или сорвать крепления агрегатов.

Почему автопроизводители от неё отказались

Когда-то такая защита входила в заводскую комплектацию многих машин, но сегодня под мотором всё чаще устанавливается лишь пластиковая панель. Её задача — не броня, а защита от грязи, пыли и влаги. Производители сознательно ушли от металла по нескольким причинам.

  • Цена: алюминий дорог, а при массовом выпуске это сильно увеличивает стоимость авто.
  • Вес: сталь дешевле, но тяжелее. Лишние килограммы снижают топливную экономичность, а автопроизводители борются за каждый грамм.
  • Безопасность: при фронтальном ударе двигатель должен уходить вниз, под пол, чтобы не повредить салон. Жёсткая защита может помешать этому, что ухудшает результаты краш-тестов и снижает рейтинг модели.

Если ставить металлическую защиту

Желающим установить стальную или алюминиевую плиту придётся делать это за свой счёт — через дилера или в стороннем сервисе. При этом стоит учитывать: неправильная установка может изменить геометрию деформации при аварии, а значит, повлиять на безопасность.

Пластиковая альтернатива

Пластиковые панели, идущие "с завода", работают как пыльники — защищают узлы от грязи и воды, но не спасают от удара о камень или бордюр. Для защиты в тяжёлых условиях эксплуатации они почти бесполезны.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
