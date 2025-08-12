Вы думаете, что едете по городу — а навигатор уносит в лес: как вернуть точность маршрута

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еще десять–пятнадцать лет назад водители пользовались бумажными атласами и дорожными картами. Сегодня же GPS- и ГЛОНАСС-навигация стала привычной частью поездок. Электронные помощники прокладывают оптимальные маршруты, предупреждают о пробках и экономят время. Но даже самые современные системы иногда дают сбой — и именно в тот момент, когда дорога требует максимального внимания.

Какие сбои случаются чаще всего

Ошибки навигации проявляются по-разному:

  • "Телепортация" в другой город — водитель на экране оказывается за десятки километров от реального положения.

  • Запоздалое обновление данных — отметка машины двигается с задержкой, из-за чего легко пропустить поворот.

  • Ошибочные перестроения маршрута — система упрямо ведет на трассу, хотя вы едете по городу.

  • Бесконечное кружение по кварталу — навигатор не успевает перестроить путь.

Что советуют эксперты

По данным портала njcar.ru, минимизировать такие сбои можно без сложных манипуляций. Достаточно соблюдать несколько простых правил — они подходят как для мобильных приложений, так и для встроенных мультимедийных систем.

1. Отключите энергосбережение при поездке

Режим экономии батареи ограничивает работу фоновых процессов, что снижает качество GPS- и ГЛОНАСС-сигнала. В условиях слабого приёма точность резко падает. Если важна стабильная навигация — лучше временно отключить энергосбережение.

2. Включите режим максимальной точности

В настройках геолокации выберите использование спутников + мобильных сетей + Wi-Fi. Такой комбинированный режим ускоряет определение местоположения.

3. Разрешите фоновый доступ к геоданным

Если приложение просит доступ к местоположению в фоновом режиме — соглашайтесь. Это особенно важно в длительных поездках, чтобы избежать внезапных сбоев.

4. Учитывайте расположение телефона в салоне

Даже при Android Auto или Apple CarPlay качество сигнала зависит от положения устройства:

  • Не кладите смартфон в бардачок или нишу подлокотника.

  • Металлические панели и обогреваемые стёкла могут мешать приёму.

  • Лучше всего — держатель на панели или открытая поверхность рядом с селектором КПП.

5. Переподключите сеть при слабом сигнале

Если GPS ведет себя нестабильно, можно выйти на улицу, построить маршрут и кратковременно включить "Режим в самолёте". После выключения телефон подключится к вышке с максимальным уровнем сигнала.

Когда без карты не обойтись

Даже при всех мерах внешние факторы могут влиять на навигацию. В этом случае выручает старый способ: заранее изучите маршрут и держите на экране статичную карту. Такой вариант особенно полезен в зонах со слабым покрытием или частыми обрывами связи.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

