Лазер против выхлопа: в России готовят умный капкан для грязных автомобилей

В России предложили внедрить автоматические штрафы за превышение выбросов автомобилей

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

В крупных городах до 90% загрязнения воздуха дают машины с ДВС. Причём всего четверть автопарка вносит основной вклад — обычно это плохо обслуженные или технически неисправные автомобили. Сейчас за превышение выбросов в России предусмотрен штраф всего 500 рублей, а эффективно выявлять нарушителей сложно — оборудования для дистанционного контроля пока нет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) камеры фиксации нарушений

Опыт других стран

В США, Канаде и ряде стран Европы уже используют систему EDAR — комплекс камер и лазерных сенсоров, который анализирует химсостав выхлопа на ходу, сопоставляет данные с номером автомобиля и отправляет информацию в базу. Если показатели превышают норму, водитель получает штраф, как за превышение скорости. Точность на однополосных дорогах достигает 95%, на многополосных — около 84%. Работает система круглосуточно, в любую погоду, кроме дождя.

Как это планируют внедрять в России

Предлагается начать с установки комплексов в зонах с высокой транспортной нагрузкой — въезды в города, исторические центры, деловые районы. Обсуждается дифференцированная шкала штрафов: 500 рублей за первое нарушение, 1000 — за повторное, с учётом допустимой погрешности замеров. Полученные средства хотят направлять на развитие системы контроля, создавая замкнутый цикл: "нарушил — оплатил — помог улучшить".

Возможные эффекты

Снижение числа машин с превышением выбросов должно заметно улучшить качество воздуха. Это приведёт к снижению случаев аллергий, заболеваний дыхательных путей и сердца, а также в целом повысит качество жизни горожан. Система рассматривается не как наказание, а как инструмент перехода к экологичной транспортной инфраструктуре, требующий законодательной поддержки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

