Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Shot: в Москве врачи спасли отца главкома ВСУ Александра Сырского с заболеванием мозга
Учёные нашли рекордно древнюю галактику MoM-z14 со светом 13,5 млрд лет
Александр Врублевский: кошки могут быть переносчиками бешенства
Тренеры отмечают: на спринте бегают на носках, на марафоне чаще с пятки
Сингапур сочетает тропики с вечными кондиционерами, культом еды и дорогими машинами
Учёные отмечают, что животные ощущают любовь и страдания не менее остро, чем люди
Адам Скотт едва не ушёл из актёрской профессии из-за неудачи на кастинге
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Домашняя пицца с маринованными огурцами и копчёной колбасой

Лазер против выхлопа: в России готовят умный капкан для грязных автомобилей

В России предложили внедрить автоматические штрафы за превышение выбросов автомобилей
1:57
Авто

В крупных городах до 90% загрязнения воздуха дают машины с ДВС. Причём всего четверть автопарка вносит основной вклад — обычно это плохо обслуженные или технически неисправные автомобили. Сейчас за превышение выбросов в России предусмотрен штраф всего 500 рублей, а эффективно выявлять нарушителей сложно — оборудования для дистанционного контроля пока нет.

камеры фиксации нарушений
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
камеры фиксации нарушений

Опыт других стран

В США, Канаде и ряде стран Европы уже используют систему EDAR — комплекс камер и лазерных сенсоров, который анализирует химсостав выхлопа на ходу, сопоставляет данные с номером автомобиля и отправляет информацию в базу. Если показатели превышают норму, водитель получает штраф, как за превышение скорости. Точность на однополосных дорогах достигает 95%, на многополосных — около 84%. Работает система круглосуточно, в любую погоду, кроме дождя.

Как это планируют внедрять в России

Предлагается начать с установки комплексов в зонах с высокой транспортной нагрузкой — въезды в города, исторические центры, деловые районы. Обсуждается дифференцированная шкала штрафов: 500 рублей за первое нарушение, 1000 — за повторное, с учётом допустимой погрешности замеров. Полученные средства хотят направлять на развитие системы контроля, создавая замкнутый цикл: "нарушил — оплатил — помог улучшить".

Возможные эффекты

Снижение числа машин с превышением выбросов должно заметно улучшить качество воздуха. Это приведёт к снижению случаев аллергий, заболеваний дыхательных путей и сердца, а также в целом повысит качество жизни горожан. Система рассматривается не как наказание, а как инструмент перехода к экологичной транспортной инфраструктуре, требующий законодательной поддержки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Последние материалы
Адам Скотт едва не ушёл из актёрской профессии из-за неудачи на кастинге
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Домашняя пицца с маринованными огурцами и копчёной колбасой
Новостройки в России: названы регионы с минимальными ценами
Упражнения для осиной талии — 6 лучших техник
Нидерланды продолжат вводить новые санкции против России — премьер-министр Дик Схоф
Брэд Питт превращает новый дом в Голливудских холмах в крепость
Бананы с арахисовой пастой дают прилив сил — гастроэнтеролог Вялов
Астрономы: статистика указывает на вероятность жизни вне Земли
Ведомости: Бастрыкин рассматривается как кандидат на пост председателя Верховного суда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.