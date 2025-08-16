Трансмиссия выходит из строя: мелкая оплошность водителя оборачивается крупными расходами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:37
Авто

Сохранение автомобиля в хорошем техническом состоянии — задача, которая требует внимания и заботы. В наши дни у автолюбителей есть множество инструментов и знаний для того, чтобы поддерживать машину в исправном состоянии. Однако многие водители продолжают допускать ошибки, которые приводят к преждевременному износу автомобиля и значительным расходам на его ремонт. Давайте рассмотрим несколько распространенных ошибок, которые могут пагубно повлиять на состояние вашего транспортного средства.

Инспектор проверяет VIN-номер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор проверяет VIN-номер

Эксплуатация автомобиля с почти пустым баком

Одной из самых распространенных ошибок является эксплуатация автомобиля с почти пустым баком, когда уже горит лампочка, сигнализирующая о нехватке топлива. Несмотря на то что многие водители считают это нормой, это может привести к серьезным проблемам. Нехватка топлива в баке может вызвать перегрев топливного насоса, что может повредить его и привести к дорогостоящему ремонту. Кроме того, в нижней части бака может накопиться осадок, который попадет в топливную систему и приведет к ее загрязнению. Это может стать причиной поломки двигателя и других серьезных неисправностей.

Постоянное нажатие на педаль сцепления

Особенно распространена ошибка среди водителей автомобилей с механической коробкой передач — это постоянное нажатие на педаль сцепления. Даже опытные водители могут не замечать, как эта привычка становится частью их вождения. Нажатие на сцепление при вождении не только вызывает дополнительную нагрузку на этот механизм, но и ускоряет его износ. Это приводит к более частым ремонтым и дополнительным расходам, так как замена сцепления — процедура достаточно дорогая.

Приближение к бордюру при парковке

Еще одной ошибкой является стремление парковаться максимально близко к бордюру. Это может привести к повреждению шин, так как при контакте с бордюром они могут получить микротрещины, которые со временем только увеличиваются. Со временем это приведет к преждевременному износу покрышек, что потребует их более ранней замены. Поэтому рекомендуется избегать парковки вплотную к бордюру, чтобы сохранить шины в хорошем состоянии.

Игнорирование стояночного тормоза

Стояночный тормоз — это еще одна важная деталь, которую многие водители игнорируют. Особенно это касается автомобилей с автоматической коробкой передач, где присутствует режим "Парковки". Водители считают, что достаточно просто переключить коробку в этот режим и не использовать стояночный тормоз. Однако на уклонах или при парковке на неровной поверхности стоит обязательно использовать стояночный тормоз. Это создаст дополнительную нагрузку на трансмиссию, что может вызвать ее износ и повысить вероятность возникновения проблем с коробкой передач.

Прогрев двигателя

Прогрев двигателя перед началом поездки — это еще одна важная процедура, которую многие водители часто игнорируют. Пренебрежение этим правилом может значительно ускорить износ двигателя. Даже если на улице тепло, важно дать мотору прогреться перед тем, как начать движение. Прогрев позволяет жидкостям, в том числе маслу, достичь нормальной рабочей температуры и снизить износ деталей. Если этот процесс пропустить, двигатель будет работать с повышенной нагрузкой, что в долгосрочной перспективе приведет к поломке и дорогому ремонту.

Уточнения

Сцепле́ние - элемент трансмиссии автомобиля, передающий крутящий момент двигателя и позволяющий кратковременно отсоединить двигатель от всех остальных элементов трансмиссии и вновь их плавно соединить (сцепить).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
