Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведомости: Бастрыкин рассматривается как кандидат на пост председателя Верховного суда
Гиды: Португалия, Ливан и Исландия вошли в топ красивых стран для путешествий
Домашний дезодорант: эффективная альтернатива покупным средствам
Военный эксперт рассказал о тактике окружения Константиновки и ее стратегической роли
Прокол почвы вилами в августе помогает сформировать защитную шелуху на луке
Жиган объяснил возвращение звёзд 90-х на сцену переменами в обществе
В России объяснили неочевидную причину возмущения Польши из-за встречи Путина и Зеленского
Сколько минут готовить омлет под крышкой, чтобы он получился воздушным
Bloomberg: 60% миллионеров Британии готовы уехать при введении налога на богатство

Как превратить каждую поездку на АЗС в маленькую победу: секретные схемы экономии на заправке без обмана

Эксперт объяснил, как водителям легально платить меньше за бензин
2:15
Авто

Рост цен на бензин стал привычным, но это не значит, что водители обязаны переплачивать. Есть несколько способов экономить легально, причём без сложных схем и риска для кошелька.

Заправка бензином
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка бензином

Оптовые закупки и топливные карты

Самые выгодные цены — у компаний с большим автопарком. Транспортные и логистические фирмы заключают договоры с АЗС и получают бензин по оптовой цене. Экономия достигает 10-15%: заливаете топлива на 1000 рублей, а платите всего 900.
Частные водители тоже могут воспользоваться этим принципом, объединяясь в небольшие группы для совместной покупки топлива. По сути, это мелкий опт, который не нарушает закон, но позволяет стабильно тратить меньше.

Программы лояльности и скидочные карты

Бонусные карты на АЗС могут давать 10-20% скидки или начислять баллы, которые легко использовать на следующей заправке. Многие ими пренебрегают, но при регулярных поездках выгода за год получается ощутимой — иногда на сумму, сравнимую с одним-двумя полными баками.

Привилегии сотрудников нефтяных компаний

У работников отрасли особые условия: корпоративные карты с максимальными скидками и бонусами. Это позволяет им платить за литр топлива меньше всех, сохраняя розничную покупку в пределах минимальной цены.

Банковский кэшбек и бонусы

Некоторые банки возвращают до 10% от стоимости топлива или сразу предоставляют скидку. Этим пользуются даже те, кто превратил заправку в дополнительный заработок — оплачивают чужие чеки через свои карты и получают кэшбек. Чем больше сумма покупки, тем выше прибыль.

Как выбрать подходящий способ

Если вы часто заправляетесь на одной и той же сети АЗС, выгоднее оформить дисконтную карту или вступить в программу лояльности. Для тех, кто заправляется в разных местах, лучше искать банковские карты с высоким кэшбеком. А для максимальной экономии можно объединиться с другими водителями и оформить топливную карту с оптовыми условиями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Популярное
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Последние материалы
В России объяснили неочевидную причину возмущения Польши из-за встречи Путина и Зеленского
Эксперт объяснил, как водителям легально платить меньше за бензин
Сколько минут готовить омлет под крышкой, чтобы он получился воздушным
Bloomberg: 60% миллионеров Британии готовы уехать при введении налога на богатство
Генпрокуратура: бывший депутат Госдумы Гаджиев* передал США секретные сведения за $45 млн
Эксперт Д.Бейкер: алоэ, лаванда и мята признаны самыми полезными комнатными растениями
Эксперты: при временном ремонте важно вложиться в проводку, трубы и окна
Узбекистан вводит цензуру для российских артистов: Comedy Club под ударом
Университетский колледж Лондона раскрыл механизм зрительных галлюцинаций
Учёные Цюрихского университета: стиль общения шимпанзе формируется по материнской линии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.