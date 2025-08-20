Как превратить каждую поездку на АЗС в маленькую победу: секретные схемы экономии на заправке без обмана

Эксперт объяснил, как водителям легально платить меньше за бензин

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Рост цен на бензин стал привычным, но это не значит, что водители обязаны переплачивать. Есть несколько способов экономить легально, причём без сложных схем и риска для кошелька.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заправка бензином

Оптовые закупки и топливные карты

Самые выгодные цены — у компаний с большим автопарком. Транспортные и логистические фирмы заключают договоры с АЗС и получают бензин по оптовой цене. Экономия достигает 10-15%: заливаете топлива на 1000 рублей, а платите всего 900.

Частные водители тоже могут воспользоваться этим принципом, объединяясь в небольшие группы для совместной покупки топлива. По сути, это мелкий опт, который не нарушает закон, но позволяет стабильно тратить меньше.

Программы лояльности и скидочные карты

Бонусные карты на АЗС могут давать 10-20% скидки или начислять баллы, которые легко использовать на следующей заправке. Многие ими пренебрегают, но при регулярных поездках выгода за год получается ощутимой — иногда на сумму, сравнимую с одним-двумя полными баками.

Привилегии сотрудников нефтяных компаний

У работников отрасли особые условия: корпоративные карты с максимальными скидками и бонусами. Это позволяет им платить за литр топлива меньше всех, сохраняя розничную покупку в пределах минимальной цены.

Банковский кэшбек и бонусы

Некоторые банки возвращают до 10% от стоимости топлива или сразу предоставляют скидку. Этим пользуются даже те, кто превратил заправку в дополнительный заработок — оплачивают чужие чеки через свои карты и получают кэшбек. Чем больше сумма покупки, тем выше прибыль.

Как выбрать подходящий способ

Если вы часто заправляетесь на одной и той же сети АЗС, выгоднее оформить дисконтную карту или вступить в программу лояльности. Для тех, кто заправляется в разных местах, лучше искать банковские карты с высоким кэшбеком. А для максимальной экономии можно объединиться с другими водителями и оформить топливную карту с оптовыми условиями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

