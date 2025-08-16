Верховный суд и обгон: как высшая инстанция оценила спорную дорожную ситуацию

Видеорегистратор помог оспорить штраф за обгон в Астраханской области

Согласно правилам дорожного движения, обгон разрешен при хорошем обзоре и отсутствии запрещающих знаков. Однако иногда инспекторы ДПС останавливают водителей, соблюдающих эти условия.

Инспектор ГАИ

Пример с обгоном в Астраханской области

Один из таких случаев произошел с водителем легкового автомобиля Андреем, который решил обогнать медленно движущийся автомобиль на трассе в Астраханской области. Хотя маневр был безопасным и не привел к происшествиям, инспекторы ДПС обвинили его в нарушении, утверждая, что он совершил "двойной обгон". По мнению сотрудников, Андрей обгонял машину, которая тоже была в процессе обгона.

Ссылаясь на статью 11.2 ПДД, инспекторы объяснили, что обгон запрещен, если впереди движется автомобиль, который также собирается обгонять или поворачивает налево. При этом важно, чтобы после завершения маневра водитель не создавал помех другим участникам движения.

Видеозапись как доказательство невиновности

Андрей утверждал, что действовал по правилам, и это было зафиксировано на его видеорегистраторе. На записи видно, как он безопасно вернулся на свою полосу, в то время как камера ДПС не зафиксировала сам обгон. В результате схему правонарушения, составленную инспекторами, и рапорт пришлось опровергать. Даже несмотря на это, в нескольких судах рапорт ДПС оказался в приоритете.

Обращение в Верховный суд

Андрею пришлось обратиться в Верховный суд, который учел видеозапись и пришел к выводу, что факта "двойного обгона" не было. В решении суда было указано, что в данной ситуации не было нарушения ПДД. Однако разъяснения ГАИ утверждают, что инспекторы могли уличить водителя в нарушении при обгоне, если видимость была ограничена, например, рельефом местности, зданиями или другими транспортными средствами.

Такой случай показал, что для того, чтобы отстоять свою правоту в случае неправомерных обвинений со стороны инспекторов ДПС, автомобилистам может понадобиться обращаться в Верховный суд. Это подчеркивает, насколько важными могут быть видеозаписи и другие доказательства в делах, связанных с нарушением ПДД.

