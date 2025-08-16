Технические стандарты: чем грозит установка шин или дисков, не указанных в паспорте авто

Грыжи и повреждения дисков могут стать причиной запрета эксплуатации

После вступления в силу нового перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, сотрудники ДПС стали гораздо внимательнее проверять состояние колес автомобилей. Это касается не только качества покрышек, но и соответствия дисков, что может привести к штрафам и вынесению предписания пройти внеочередной технический осмотр.

Почему нештатные колеса могут привести к штрафу и техосмотру

Если при проверке полицейские выявляют несоответствие колес, шины или дисков автомобиля, согласно статье 12.5 КоАП РФ, на водителя может быть наложен штраф в размере 500 рублей и предписание пройти внеочередной техосмотр. Важно понимать, что колеса автомобиля должны соответствовать данным, указанным в инструкции по эксплуатации транспортного средства или на табличке внутри водительской двери. Все шины или диски, которые не соответствуют этим стандартам, считаются нестандартными, что автоматически создает вопросы при проверке.

Типоразмер колес и их влияние на эксплуатацию

Ранее водители могли устанавливать нестандартные колеса, не опасаясь проблем, но теперь это может привести к серьезным последствиям. Например, если владельцы автомобилей установят шины с слишком низким профилем или увеличат клиренс с помощью больших шин, они могут быть оштрафованы. Такой автомобиль не пройдет техосмотр, и потребуется заменить колеса на соответствующие спецификациям.

Полуслики и их запрещенность

Многие автолюбители устанавливают полуслики, чтобы улучшить сцепление на трассе и придать автомобилю спортивный вид. Однако такие шины не сертифицированы для использования на обычных дорогах и могут стать причиной отказа в прохождении технического осмотра. Важно помнить, что любые модификации, не соответствующие стандартам, могут повлечь за собой серьезные последствия.

Недостающие крепежные элементы и повреждения дисков

Также стоит учитывать, что отсутствие болтов или гаек на колесах может привести к серьезным проблемам безопасности. Если при проверке техосмотром мастер заметит повреждения на диске в области крепежного отверстия, это также может стать причиной провала осмотра. Повреждения, препятствующие надежному креплению колес, значительно увеличивают риск их отрыва во время движения, что представляет опасность для водителя и других участников дорожного движения.

Возраст автомобильных шин

Одним из важных критериев является возраст шин. Если срок службы шин превышает 10 лет, они становятся опасными для эксплуатации. За это время резина теряет эластичность, становится жесткой и менее надежной, даже если протектор выглядит удовлетворительно. Поэтому, если автомобиль использует шины старше 10 лет, ему будет отказано в получении диагностической карты.

Грыжи на покрышках

Кроме того, использование шин с заметными грыжами также строго запрещено. Такие повреждения часто появляются, например, после попадания колеса в яму, когда острый край повреждает боковую стенку покрышки. Передвигаться на таких покрышках крайне опасно, так как под нагрузкой они могут лопнуть, что создает серьезную угрозу безопасности водителя и пассажиров.

