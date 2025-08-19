Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологи включили бегемотов и конусов в список самых опасных животных планеты: данные биологов
Дочь Олега Табакова так и не смогла простить отцу развод с матерью
Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин
Фитнес после 40: названы 5 простых упражнений от тренера для здоровья и силы
Дерматолог Кинг: салициловая кислота и ретиноиды уменьшают поры
Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению
Белый цвет и тёплые оттенки впускают больше света в комнату

Как убрать гул в авто и сохранить слух к пенсии: бюджетное решение, которое изменит ощущение от поездок

Автоэксперт рассказал о способе снижения шума в салоне без автосервиса
1:54
Авто

Даже новый автомобиль со временем начинает "разговаривать" с водителем — через шум шин, свист ветра и вибрации от дороги. А в старых машинах эти звуки могут стать настоящим раздражителем. Однако есть способ заметно улучшить шумоизоляцию без автосервиса и серьёзных вложений.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Как развивалась проблема

В советских "Жигулях" и "Москвичах" тишина была недостижимой мечтой, а в УАЗах обычная беседа превращалась в квест. С приходом подержанных иномарок водители ощутили комфорт тихого салона — и начали самостоятельно усиливать шумоизоляцию.

Седаны утепляли и оклеивали без особых сложностей, но с кроссоверами и хэтчбеками оказалось сложнее: единое пространство с багажником усиливало гул. Пол и обшивки проклеивали поролоном или похожими материалами, но шум сзади, через пятую дверь, всё равно пробивался.

Главный источник лишнего звука

Замена заводского уплотнителя багажной двери помогала частично, но была дорогой. Особенно трудно приходилось владельцам внедорожников вроде Pajero или Prado — полностью оклеить пятую дверь дорого, а второй слой мешал нормальному закрытию.

Решение из Китая

Неожиданно выход нашли китайские автолюбители: они предложили тонкий уплотнитель, который устанавливается вместе со штатным. Он не мешает закрытию, но эффективно блокирует уличный гул. Побочный бонус — лучшее удержание тепла зимой и прохлады летом.

Современные ленты крепятся на прочный двусторонний скотч, выдерживают перепады температур и не боятся резких захлопываний. Установить их просто: очистите и обезжирьте поверхность, приклейте по периметру, а стык спрячьте возле петель, а не по центру проёма.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Биологи включили бегемотов и конусов в список самых опасных животных планеты: данные биологов
Дочь Олега Табакова так и не смогла простить отцу развод с матерью
Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин
Автоэксперт рассказал о способе снижения шума в салоне без автосервиса
Борьба с грязью на стеклах: 6 проверенных домашних средств для очистки
Фитнес после 40: названы 5 простых упражнений от тренера для здоровья и силы
Дерматолог Кинг: салициловая кислота и ретиноиды уменьшают поры
Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.