Как убрать гул в авто и сохранить слух к пенсии: бюджетное решение, которое изменит ощущение от поездок

Даже новый автомобиль со временем начинает "разговаривать" с водителем — через шум шин, свист ветра и вибрации от дороги. А в старых машинах эти звуки могут стать настоящим раздражителем. Однако есть способ заметно улучшить шумоизоляцию без автосервиса и серьёзных вложений.
В советских "Жигулях" и "Москвичах" тишина была недостижимой мечтой, а в УАЗах обычная беседа превращалась в квест. С приходом подержанных иномарок водители ощутили комфорт тихого салона — и начали самостоятельно усиливать шумоизоляцию.
Седаны утепляли и оклеивали без особых сложностей, но с кроссоверами и хэтчбеками оказалось сложнее: единое пространство с багажником усиливало гул. Пол и обшивки проклеивали поролоном или похожими материалами, но шум сзади, через пятую дверь, всё равно пробивался.
Замена заводского уплотнителя багажной двери помогала частично, но была дорогой. Особенно трудно приходилось владельцам внедорожников вроде Pajero или Prado — полностью оклеить пятую дверь дорого, а второй слой мешал нормальному закрытию.
Неожиданно выход нашли китайские автолюбители: они предложили тонкий уплотнитель, который устанавливается вместе со штатным. Он не мешает закрытию, но эффективно блокирует уличный гул. Побочный бонус — лучшее удержание тепла зимой и прохлады летом.
Современные ленты крепятся на прочный двусторонний скотч, выдерживают перепады температур и не боятся резких захлопываний. Установить их просто: очистите и обезжирьте поверхность, приклейте по периметру, а стык спрячьте возле петель, а не по центру проёма.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.