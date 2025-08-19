Когда тормозишь только силой мысли: как остановить машину без тормозов и не попасть в аварию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Представьте: вы едете на скорости, нажимаете на педаль — а она уходит в пол. Летняя жара делает такую ситуацию ещё более вероятной: частые торможения на спусках перегревают диски и колодки, а старые шланги могут потерять прочность и дать течь. Если это случится на стоянке — неприятно, но не смертельно. На ходу — уже другая история.

Первые секунды — самые важные

Если впереди свободная прямая, включите аварийку и плавно уйдите на обочину. На уклоне или в плотном потоке — отпустите газ, предупредите пассажиров, чтобы они держались за поручни и упёрлись ногами.

Двухконтурная тормозная система современных авто позволяет частично сохранить торможение при отказе одного контура. Чтобы поднять давление в рабочем, используйте "прокачку" — несколько резких нажатий и отпусканий педали.

Максимум внимания окружающим

Параллельно включите дальний свет, чтобы привлечь внимание. Ищите участок, где можно остановиться. Если тормоза не восстанавливаются — используйте мягкие препятствия: кустарник, рыхлый грунт или, в крайнем случае, аккуратное касание отбойника. Главное — избежать лобового удара и глубоких кюветов.

Помощь двигателя и ручника

При механике поочерёдно включайте более низкие передачи — но без резких скачков, иначе можно заблокировать колёса. На "автомате" переведите селектор в "L" или "1". Стояночный тормоз используйте плавно, иначе есть риск заноса. С электронным ручником на высокой скорости система может вообще не сработать.

Экстремальные приёмы

Опытные водители могут применить контролируемый занос, чтобы быстро снизить скорость. Но без навыка этот способ опасен: есть риск полностью потерять контроль над машиной.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
