Лей что хочешь, но мотор потом будет мстить: один параметр на канистре, который решает судьбу вашего мотора

Авто

Рост цен на масла и запчасти заставил многих водителей искать альтернативу — в том числе моторные масла без официального одобрения автопроизводителя. Но безопасно ли это?

Почему существуют фирменные допуски

Международные стандарты API и ACEA задают общие рамки качества масел. Однако автокомпании вроде Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen, Mercedes-Benz или BMW разрабатывают свои допуски, чтобы учесть нюансы конструкции двигателей. Получение такого допуска — сложная и дорогая процедура, особенно для компаний за пределами Европы. Российские бренды, как "Лукойл" и "Роснефть", используют готовые пакеты присадок, уже одобренные западными производителями.

Чем грозит отсутствие допуска

Масло без официального одобрения может оказаться несовместимым с конкретным мотором. Риски включают:

  • ускоренный износ деталей;
  • перегрев;
  • сбои в работе силового агрегата вплоть до серьёзных поломок.

Что делать в условиях дефицита

Санкции и перебои с импортом сделали фирменные масла редкостью. Но ориентироваться можно на API и ACEA — их требования остаются актуальными. Если отечественное масло соответствует стандарту, указанному в руководстве по эксплуатации, его можно безопасно заливать и в иномарку.

Современные двигатели и совместимость

Большинство атмосферных моторов выдают пик мощности около 6000 об/мин, различия — в материалах, тепловых режимах и инженерных решениях. Поэтому при соблюдении стандартов API и ACEA масло будет выполнять свою задачу, даже если на этикетке нет "родного" допуска.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
