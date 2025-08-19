Моргнул на трассе — проснулся в кювете: главный враг концентрации за рулём — и это не телефон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исследование: каждый третий водитель в России засыпал за рулём
Авто

Всего одна бессонная ночь способна замедлить реакции водителя почти так же, как алкогольное опьянение. Разница в том, что для нетрезвых автомобилистов существуют строгие нормы и тесты, а сонные водители формально остаются вне закона. По данным исследований, до 20% всех ДТП в мире связаны с засыпанием за рулём, и такие аварии особенно опасны — машина, потеряв управление, может выехать на встречку или в кювет.

Мужчина спит в машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина спит в машине

Как недосып разрушает здоровье

Регулярное сокращение сна ради работы, встреч или развлечений отражается не только на внимании и реакции. Постоянный недосып:

  • снижает умственную и физическую работоспособность;
  • замедляет реакции;
  • повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с ЖКТ;
  • способствует набору лишнего веса;
  • усиливает тревожность и может вызвать депрессию.

Сколько нужно спать на самом деле

Большинству людей требуется 7-9 часов ночного отдыха, но биоритмы у всех разные. Есть те, кому хватает 4-5 часов, а другим для полноценного восстановления нужно 10-12. Главное, чтобы засыпание занимало не более 15 минут, а ночные пробуждения суммарно длились меньше четверти часа. Миф о ценности сна "до полуночи" — не более чем заблуждение: важнее стабильность режима и общее количество сна.

Технологии против сонных аварий

Современные системы безопасности с элементами искусственного интеллекта анализируют мимику, движения глаз и головы водителя. Камеры и алгоритмы выявляют признаки усталости — кивание, опускающиеся веки, потерю концентрации. При первых сигналах система подаёт световое или звуковое предупреждение, чтобы вернуть внимание на дорогу. Но никакие технологии не заменят ответственности: садиться за руль нужно только в бодром состоянии.

