Любишь кататься — люби и колодки менять: главная причина быстрого износа колодок, о которой забывают водители

Эксперты рассказали, как обслуживать тормоза автомобиля с пробегом более 150 тыс. км

Когда одометр перевалил за 150 000 км, тормозная система требует особого внимания. После окончания заводской гарантии ответственность за её состояние полностью ложится на владельца, а своевременный уход помогает избежать серьёзных поломок и дорогого ремонта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Замена тормозных колодок

Контроль уровня и состояния жидкости

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости — для машин с большим пробегом лучше делать это раз в неделю. Перед каждой дальней поездкой осматривайте магистрали, шланги и места соединений — они должны быть сухими. Замена жидкости по регламенту производителя, как правило раз в год, обязательна. Используйте только тип, указанный в документации, иначе есть риск повредить систему.

Надёжные расходники — залог безопасности

Покупайте колодки, диски и прочие детали только у официальных дилеров или в проверенных магазинах. Это снизит риск нарваться на подделку и продлит срок службы системы. Толщина колодок не должна быть меньше 1,5-2 мм, но менять их лучше заранее — примерно при остатке в 5 мм. Появились свист или скрежет? Это сигнал, что затягивать с заменой нельзя.

Как уберечь диски и механизмы

Резкие перепады температуры губительны для тормозных дисков. После активного торможения избегайте въезда в глубокие лужи на скорости — дайте дискам остыть. Также важно не допускать постоянных резких торможений: они сильно сокращают ресурс колодок и дисков. В повседневной езде прогнозируйте ситуацию на дороге, сбрасывайте скорость заранее, используйте торможение двигателем.

Диагностика всей системы

Не ограничивайтесь проверкой колодок и дисков. Раз в год проходите комплексную диагностику всех узлов — от вакуумного усилителя до блока ABS. Это особенно важно для машин с большим пробегом: многие проблемы на ранней стадии можно выявить только при тщательном осмотре.

