Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме оценили идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Дефицит бюджета РФ увеличился: эксперты предсказывают осенние корректировки
Маникюр с надписями и обилием страз отнесли к неактуальным трендам
Врач назвал популярную утреннюю привычку, которая уничтожает ЖКТ
Ушла к Macan? Дилара заинтриговала фанатов после расставания
Туристы назвали набережную Геленджика любимым местом для прогулок
Агрономы перечислили основные шаги черенкования роз в августе и сентябре
Исследование: каждый третий водитель в России засыпал за рулём
В Госдуме дали оценку отказа от преподавания обществознания в 5-7 классах школы

Любишь кататься — люби и колодки менять: главная причина быстрого износа колодок, о которой забывают водители

Эксперты рассказали, как обслуживать тормоза автомобиля с пробегом более 150 тыс. км
2:10
Авто

Когда одометр перевалил за 150 000 км, тормозная система требует особого внимания. После окончания заводской гарантии ответственность за её состояние полностью ложится на владельца, а своевременный уход помогает избежать серьёзных поломок и дорогого ремонта.

Замена тормозных колодок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замена тормозных колодок

Контроль уровня и состояния жидкости

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости — для машин с большим пробегом лучше делать это раз в неделю. Перед каждой дальней поездкой осматривайте магистрали, шланги и места соединений — они должны быть сухими. Замена жидкости по регламенту производителя, как правило раз в год, обязательна. Используйте только тип, указанный в документации, иначе есть риск повредить систему.

Надёжные расходники — залог безопасности

Покупайте колодки, диски и прочие детали только у официальных дилеров или в проверенных магазинах. Это снизит риск нарваться на подделку и продлит срок службы системы. Толщина колодок не должна быть меньше 1,5-2 мм, но менять их лучше заранее — примерно при остатке в 5 мм. Появились свист или скрежет? Это сигнал, что затягивать с заменой нельзя.

Как уберечь диски и механизмы

Резкие перепады температуры губительны для тормозных дисков. После активного торможения избегайте въезда в глубокие лужи на скорости — дайте дискам остыть. Также важно не допускать постоянных резких торможений: они сильно сокращают ресурс колодок и дисков. В повседневной езде прогнозируйте ситуацию на дороге, сбрасывайте скорость заранее, используйте торможение двигателем.

Диагностика всей системы

Не ограничивайтесь проверкой колодок и дисков. Раз в год проходите комплексную диагностику всех узлов — от вакуумного усилителя до блока ABS. Это особенно важно для машин с большим пробегом: многие проблемы на ранней стадии можно выявить только при тщательном осмотре.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Рецепты маринованных шампиньонов: по-корейски, с тимьяном и чесноком
Натуральные акценты и карамельные тона вошли в топ трендов окрашивания 2025 года
Восточная коричневая змея признана второй по ядовитости в мире после тайпана
Nayara борется за стабильность: влияние санкций ЕС на нефтяной рынок Индии
Эксперты рассказали, как обслуживать тормоза автомобиля с пробегом более 150 тыс. км
Анна Седокова рискнула здоровьем ради 250 тысяч рублей в новом реалити-шоу
Никита Ефремов задержан в Шереметьево по обвинению в финансировании экстремизма
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов
Опрыскивание орхидей допустимо только при температуре выше 20 градусов
Маршрутная цепочка как замена перелёту делает дорогу путешествием и снижает расходы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.