Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи Израиля нашли в Кесарии саркофаг Римской империи
В Театре МОСТ покажут спектакль по пьесе современного классика Эдварда Радзинского
Спустившая в метро в Нью-Йорке Ксения Бородина выразила испуг и отвращение
Шеф-повара советуют добавлять мускатный орех в классический соус бешамель
Основные правила уборки квартиры для поддержания чистоты и здоровья
The Economist: ЕС может использовать Нобелевскую премию для влияния на позицию Трампа по Украине
Основные виды защиты картера и их влияние на работу автомобиля
Продюсер Леонид Дзюник: Дибровы не понесут потерь после развода
Фруктовые деревья плодоносят вдвое больше после этой процедуры: правильная обрезка

Закон против светодиодов в фарах? Вот почему такое улучшение совсем не безобидно

Начальник ГУОБДД Черников: установка светодиодов в фары под галоген или ксенон незаконна
1:44
Авто

Казалось бы, установка светодиодных ламп в фары вместо галогенных или ксеноновых — быстрый способ улучшить свет. На рынке полно моделей, которые встают без доработок. Но есть важный нюанс: формально это незаконно, вещает новостной портал "За рулём".

Фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Фара

Что запрещает регламент

Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников пояснил, что пункт 3.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС прямо запрещает использование источников света, класс которых не соответствует предусмотренному изготовителем.

Это требование закреплено в Основных положениях по допуску ТС к эксплуатации. Нарушение означает, что автомобиль формально не соответствует требованиям безопасности, а значит, может быть отстранён от эксплуатации.

Как определить разрешённый свет

Тип допустимого источника света прописан в маркировке фары:

  • HC, HR, HCR — фары под галогенные лампы;
  • DC, DR, DCR — под газоразрядные (ксенон).

Если в такой фаре поставить светодиод, это будет нарушением, даже если лампа физически подходит по размеру и цоколю.

Почему это важно

Маркировка отражает оптический расчёт фары: отражатель, линза и рассеиватель спроектированы под конкретный тип лампы. Замена на другой класс источника часто меняет светораспределение, создаёт ослепляющий поток или ухудшает освещённость дороги. Поэтому формально закон стоит на защите как вашей безопасности, так и безопасности встречных водителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут
Еда и рецепты
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Основные виды защиты картера и их влияние на работу автомобиля
Продюсер Леонид Дзюник: Дибровы не понесут потерь после развода
Фруктовые деревья плодоносят вдвое больше после этой процедуры: правильная обрезка
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Марокко, Албании и Болгарии стал дешевле Турции
Комки шерсти у кошек могут вызвать кишечную непроходимость — предупреждают ветеринары
Психолог объяснила феномен усталости после отпуска и дала ряд рекомендаций
Сийярто: восстановление поставок нефти в Венгрию после атаки Украины займёт 5 дней
Сочетание глицерина с гиалуроновой кислотой усиливает эффект увлажнения
Психолог против ИИ: эксперт объяснила, почему нейросеть не заменит человека
Профессор Карре: дробные тренировки помогают бороться с малоподвижностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.