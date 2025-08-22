Закон против светодиодов в фарах? Вот почему такое улучшение совсем не безобидно

Начальник ГУОБДД Черников: установка светодиодов в фары под галоген или ксенон незаконна

Казалось бы, установка светодиодных ламп в фары вместо галогенных или ксеноновых — быстрый способ улучшить свет. На рынке полно моделей, которые встают без доработок. Но есть важный нюанс: формально это незаконно, вещает новостной портал "За рулём".

Что запрещает регламент

Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников пояснил, что пункт 3.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС прямо запрещает использование источников света, класс которых не соответствует предусмотренному изготовителем.

Это требование закреплено в Основных положениях по допуску ТС к эксплуатации. Нарушение означает, что автомобиль формально не соответствует требованиям безопасности, а значит, может быть отстранён от эксплуатации.

Как определить разрешённый свет

Тип допустимого источника света прописан в маркировке фары:

HC, HR, HCR — фары под галогенные лампы;

DC, DR, DCR — под газоразрядные (ксенон).

Если в такой фаре поставить светодиод, это будет нарушением, даже если лампа физически подходит по размеру и цоколю.

Почему это важно

Маркировка отражает оптический расчёт фары: отражатель, линза и рассеиватель спроектированы под конкретный тип лампы. Замена на другой класс источника часто меняет светораспределение, создаёт ослепляющий поток или ухудшает освещённость дороги. Поэтому формально закон стоит на защите как вашей безопасности, так и безопасности встречных водителей.

Уточнения

