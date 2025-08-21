Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подготовка к кроссу на 10 км требует контроля шага на спусках и поворотах
Лягушка-бык достигает 600 граммов и 18 сантиметров в длину — данные биологов
Венеция усилила контроль над туристами: новые запреты и штрафы до €350
Нил Турок развивает циклическую модель вселенной как альтернативу инфляции
Стоматолог объяснил настоящую причину формирования кариеса
Дочь Виктории Бони утвердили на кастинге в российское реалити-шоу
Турботаймер и холостой ход: способы защитить двигатель в жаркую погоду
Простое решение избавляет плитку от плесени и неприятного запаха: пищевая сода
Французская семья потеряла 2000 евро на фиктивной аренде виллы в Португалии

Смотрим в двигатель глазами смартфона: даже дешёвая камера смогла удивить

Автоэксперты назвали лучшие эндоскопы для осмотра цилиндров и катализатора машины
2:27
Авто

Сегодня эндоскоп — это уже не громоздкий прибор из операционной, а компактный зонд с камерой, который легко подключить к смартфону или использовать автономно. Для автомобилиста он может стать "третьим глазом", позволяющим заглянуть в цилиндры, катализатор или скрытые полости кузова.

двигатель
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
двигатель

Мы протестировали семь моделей стоимостью от 650 до 10 300 ₽. Проверяли удобство, качество картинки и совместимость с разными устройствами. Испытания проводили на цилиндре редакционного Ларгуса и специально сделанных стендах, имитирующих детали двигателя и нейтрализатора.

Что важно перед покупкой

Не все Android-смартфоны подойдут — нужна поддержка USB OTG. У автономных моделей с экраном таких проблем нет, они удобнее в работе и не требуют установки приложений. Для осмотра блестящих поверхностей лучше использовать внешнюю подсветку — встроенные диоды могут "ослепить" камеру.

Результаты теста

  • 650 ₽: простая камера, питание от телефона, зеркало в комплекте. Работает, картинка достойная. Рекомендуем как бюджетный вариант.
  • 3600 ₽: Wi-Fi, два объектива, насадки. Возможности есть, но не идеален — не рекомендуем.
  • 5600 ₽: поворот 200+200°, но экземпляр оказался неисправен. Не рекомендуем.
  • 5800 ₽: качественная картинка, но неудобен в цилиндрах малого диаметра. Автомобилисту не подойдёт.
  • 6000 ₽: автономный, экран 4,3", поворот 190+190°, запись на microSD. Отличный выбор.
  • 6000 ₽: Wi-Fi, поворот 200+200°, крепление под смартфон, работает с любыми ОС. Рекомендуем.
  • 10 300 ₽: экран 5", зум, отличная картинка. Цена высокая, но инструмент топового уровня. Рекомендуем.

Даже недорогой эндоскоп может стать полезным инструментом в гараже. Но для серьёзной диагностики выбирайте модели с поворотным наконечником — только так удастся рассмотреть клапаны и труднодоступные места. За 5-6 тысяч можно найти устройство, которое убережёт от ненужных затрат на ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Турботаймер и холостой ход: способы защитить двигатель в жаркую погоду
Сколько масла заливать в двигатель: простые советы, которые продлят жизнь вашему автомобилю
Простое решение избавляет плитку от плесени и неприятного запаха: пищевая сода
Французская семья потеряла 2000 евро на фиктивной аренде виллы в Португалии
Раствор с хлористым калием помогает избавиться от сорняков на пять лет
Свиные отбивные с кабачками и томатным соусом готовятся за 25 минут
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Учёные из Университета Массачусетса: дистанция в 2 метра не всегда защищает от вирусов
Врачи предупреждают: неправильно подобранная маска для сна вызывает отёки
Сергей Лазарев предстал перед фанатами в образе седого и осунувшегося старика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.