Смотрим в двигатель глазами смартфона: даже дешёвая камера смогла удивить

Автоэксперты назвали лучшие эндоскопы для осмотра цилиндров и катализатора машины

Сегодня эндоскоп — это уже не громоздкий прибор из операционной, а компактный зонд с камерой, который легко подключить к смартфону или использовать автономно. Для автомобилиста он может стать "третьим глазом", позволяющим заглянуть в цилиндры, катализатор или скрытые полости кузова.

Мы протестировали семь моделей стоимостью от 650 до 10 300 ₽. Проверяли удобство, качество картинки и совместимость с разными устройствами. Испытания проводили на цилиндре редакционного Ларгуса и специально сделанных стендах, имитирующих детали двигателя и нейтрализатора.

Что важно перед покупкой

Не все Android-смартфоны подойдут — нужна поддержка USB OTG. У автономных моделей с экраном таких проблем нет, они удобнее в работе и не требуют установки приложений. Для осмотра блестящих поверхностей лучше использовать внешнюю подсветку — встроенные диоды могут "ослепить" камеру.

Результаты теста

650 ₽: простая камера, питание от телефона, зеркало в комплекте. Работает, картинка достойная. Рекомендуем как бюджетный вариант.

3600 ₽: Wi-Fi, два объектива, насадки. Возможности есть, но не идеален — не рекомендуем.

5600 ₽: поворот 200+200°, но экземпляр оказался неисправен. Не рекомендуем.

5800 ₽: качественная картинка, но неудобен в цилиндрах малого диаметра. Автомобилисту не подойдёт.

6000 ₽: автономный, экран 4,3", поворот 190+190°, запись на microSD. Отличный выбор.

6000 ₽: Wi-Fi, поворот 200+200°, крепление под смартфон, работает с любыми ОС. Рекомендуем.

10 300 ₽: экран 5", зум, отличная картинка. Цена высокая, но инструмент топового уровня. Рекомендуем.

Даже недорогой эндоскоп может стать полезным инструментом в гараже. Но для серьёзной диагностики выбирайте модели с поворотным наконечником — только так удастся рассмотреть клапаны и труднодоступные места. За 5-6 тысяч можно найти устройство, которое убережёт от ненужных затрат на ремонт.

