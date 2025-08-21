Смотрим в двигатель глазами смартфона: даже дешёвая камера смогла удивить

Сегодня эндоскоп — это уже не громоздкий прибор из операционной, а компактный зонд с камерой, который легко подключить к смартфону или использовать автономно. Для автомобилиста он может стать "третьим глазом", позволяющим заглянуть в цилиндры, катализатор или скрытые полости кузова.
Мы протестировали семь моделей стоимостью от 650 до 10 300 ₽. Проверяли удобство, качество картинки и совместимость с разными устройствами. Испытания проводили на цилиндре редакционного Ларгуса и специально сделанных стендах, имитирующих детали двигателя и нейтрализатора.
Не все Android-смартфоны подойдут — нужна поддержка USB OTG. У автономных моделей с экраном таких проблем нет, они удобнее в работе и не требуют установки приложений. Для осмотра блестящих поверхностей лучше использовать внешнюю подсветку — встроенные диоды могут "ослепить" камеру.
Даже недорогой эндоскоп может стать полезным инструментом в гараже. Но для серьёзной диагностики выбирайте модели с поворотным наконечником — только так удастся рассмотреть клапаны и труднодоступные места. За 5-6 тысяч можно найти устройство, которое убережёт от ненужных затрат на ремонт.
