Замок капота против водителя: как открыть капот автомобиля, когда ручка бесполезна

Сломанный замок капота — не повод в панике бежать за ломом. Чаще всего водители открывают капот, чтобы долить омывайку или проверить уровень масла. Перед тем как что-то предпринимать, стоит поискать инструкции по вашей модели автомобиля — в интернете немало схем и видео, а также список сервисов, которые специализируются на таких работах. В Москве, например, подобная услуга стоит от 1200 рублей, вещает новостной портал "За рулём".
На большинстве машин замок установлен по центру передней кромки капота и всегда оснащён страховочным крючком, который не даст ему распахнуться случайно. При открытии замок освобождает скобу на капоте, пружина слегка его приподнимает, но крючок не отпустит дальше, пока вы его вручную не сдвинете.
Иногда ломается пружина — замок вроде открыт, но капот не поднимается. Решение простое: кто-то слегка тянет капот вверх, а вы дергаете ручку, либо в щель вставляется тряпка или упругий предмет для подталкивания. Частая проблема — порванный трос или его отрыв от ручки. В этом случае поможет рывок за трос пассатижами. Хуже, если трос оборвался в середине: тянуть бесполезно — оболочка просто растянется. Тогда придётся искать обходные пути.
Многое зависит от конструкции машины. У некоторых моделей можно подобраться к замку снизу, предварительно сняв защиту двигателя и пластиковые панели. На многих Renault (от Logan до Duster) бывает проще вовсе открутить капот от петель и просунуть руку к замку.
Единого универсального способа открыть капот при неисправности замка нет, но есть простой совет, который сэкономит вам время и нервы: периодически смазывайте замок. Так нагрузка на трос снизится, и он прослужит значительно дольше.
