Как квас и шампанское сделали из меня опасного водителя: ошибка на проверке трезвости, из-за которой можно потерять права

Садиться за руль в состоянии опьянения или похмелья категорически запрещено. За первое нарушение грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на 2 года (ст. 12.8 КоАП РФ). Повторное — уже до 300 000 рублей, а если ранее было ДТП с пострадавшими — до 500 000 рублей (ст. 264.1 УК РФ).
Без причины проверку не проводят — это трата времени и расход алкотестера. Основаниями могут быть запах алкоголя, нарушение координации, покраснение кожи или странное поведение. Последнее — субъективно, поэтому спокойствие и уверенность помогут. На вопрос "Выпивали?" лучше отвечать: "Перед поездкой алкоголь не употреблял".
При подозрении водитель отстраняется от управления в присутствии свидетелей или под видеозапись. Можно снимать процесс на камеру. Перед тестом стоит попросить документы на алкотестер — сертификат и подтверждение калибровки (не старше года). Порог — 0,16 мг/л. При превышении можно требовать медосвидетельствование.
Повторно дуть в прибор через 20 минут нельзя — процедура зависит от инспектора. Но можно внести свои замечания в протокол и потребовать медосмотр. Это делается и при нулевых показаниях, если есть подозрение на действие других веществ. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде.
Да. Некоторые продукты и напитки (квас, ликёрные конфеты, перезревшие фрукты) кратковременно повышают уровень спирта. Эффект проходит быстро, но в момент проверки может сыграть злую шутку.
Врач проводит повторный тест, затем — анализы крови и мочи для лаборатории. Итоговое заключение выдают после исследования. Если трезвость подтверждена, инспектор обязан вернуть водителя на место задержания.
Если за рулём никого трезвого нет, автомобиль отправят на спецстоянку. Забрать его можно уже на следующий день, оплатив эвакуацию.
Скорость зависит от пола, веса, крепости и объёма выпитого. У женщин алкоголь уходит примерно на 20% медленнее. Даже после небольшого застолья лучше выждать не менее суток.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.