Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп сообщил о подготовке встречи Путина и Зеленского
Геологи: розовые алмазы получают цвет из-за деформации кристалла
Ученые объяснили необычный цвет воды озера Фундудзи содержанием соединений хрома
Savannah Bananas придумали бананабол с горящими битами и трюками на поле
В Госдуме прокомментировали сообщения о встрече Путина и Зеленского в Венгрии
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Запеканка из картофеля, фарша и овощей под сырной корочкой: классический вариант
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава

Как квас и шампанское сделали из меня опасного водителя: ошибка на проверке трезвости, из-за которой можно потерять права

Проверка на алкоголь: права водителя и порядок медосвидетельствования
2:41
Авто

Садиться за руль в состоянии опьянения или похмелья категорически запрещено. За первое нарушение грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на 2 года (ст. 12.8 КоАП РФ). Повторное — уже до 300 000 рублей, а если ранее было ДТП с пострадавшими — до 500 000 рублей (ст. 264.1 УК РФ).

Проверка водителя на алкоголь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка водителя на алкоголь

Почему инспектор заподозрил алкоголь

Без причины проверку не проводят — это трата времени и расход алкотестера. Основаниями могут быть запах алкоголя, нарушение координации, покраснение кожи или странное поведение. Последнее — субъективно, поэтому спокойствие и уверенность помогут. На вопрос "Выпивали?" лучше отвечать: "Перед поездкой алкоголь не употреблял".

Как проходит проверка

При подозрении водитель отстраняется от управления в присутствии свидетелей или под видеозапись. Можно снимать процесс на камеру. Перед тестом стоит попросить документы на алкотестер — сертификат и подтверждение калибровки (не старше года). Порог — 0,16 мг/л. При превышении можно требовать медосвидетельствование.

Что важно знать о правах водителя

Повторно дуть в прибор через 20 минут нельзя — процедура зависит от инспектора. Но можно внести свои замечания в протокол и потребовать медосмотр. Это делается и при нулевых показаниях, если есть подозрение на действие других веществ. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде.

Может ли алкотестер ошибаться

Да. Некоторые продукты и напитки (квас, ликёрные конфеты, перезревшие фрукты) кратковременно повышают уровень спирта. Эффект проходит быстро, но в момент проверки может сыграть злую шутку.

Как проверяют в больнице

Врач проводит повторный тест, затем — анализы крови и мочи для лаборатории. Итоговое заключение выдают после исследования. Если трезвость подтверждена, инспектор обязан вернуть водителя на место задержания.

Что будет с машиной

Если за рулём никого трезвого нет, автомобиль отправят на спецстоянку. Забрать его можно уже на следующий день, оплатив эвакуацию.

Сколько выводится алкоголь

Скорость зависит от пола, веса, крепости и объёма выпитого. У женщин алкоголь уходит примерно на 20% медленнее. Даже после небольшого застолья лучше выждать не менее суток.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Запеканка из картофеля, фарша и овощей под сырной корочкой: классический вариант
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава
Хоста приживается быстрее после обработки корней раствором марганцовки
Огородникам напомнили: зола замедляет рост томатов и снижает урожай клубники
Проверка на алкоголь: права водителя и порядок медосвидетельствования
Лолита обратилась к психиатру из-за переживаний за дочь
Жара снижает эффективность и безопасность косметики — предупреждение химика А. Дорохова
Психолог назвала единственный эффективный способ поднять самооценку
WP сравнила приветствия Трампом Путина и Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.