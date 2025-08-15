Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французский бренд Tefal судится с Артемием Лебедевым
Как деменция у кошек открывает двери к новым лечащим стратегиям для Альцгеймера
Медитация помогает снизить давление и улучшить здоровье
Александр Олешко заявил, что начинал карьеру в подтанцовке Булановой
Планировки маленькой кухни: рекомендации дизайнеров по оптимальному пространству
Луис Диас вернулся в мюнхенскую Баварию и поразил своей скоростью
Бондарь: при заливе квартиры нужно обесточить розетки и вызвать аварийную службу
Annals of Botany: в Юте нашли окаменелость неизвестного цветкового растения
Итальянское лакомство: готовим бискотти ди Челье дома — пошаговый рецепт хозяек Апулии

Эффект 30-го километра: состояние, после которого ДТП становятся вопросом времени

Комфортные кресла и климат-контроль могут снижать внимание водителя на трассе
2:46
Авто

При поездках на дальние расстояния, особенно ночью или ранним утром, примерно через 10-20 минут движения у водителей может возникать состояние снижения тонуса и ослабления внимания к дорожной обстановке. Это явление получило название эффект 30-го километра.

Езда по обочине в дождь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Езда по обочине в дождь

Условия возникновения

Чаще всего эффект проявляется в ночных рейсах или в ранние утренние часы, когда организм находится в естественной фазе снижения активности. Предварительный сон не исключает его появления — состояние может наступить даже у полностью отдохнувшего водителя.

Физиологическая основа

Эффект связан с состоянием "внутреннего сна", при котором человек бодрствует, но подсознание при недостатке внешних стимулов переходит в режим пониженной активности. Днём это выражено слабее, ночью — сильнее. Высокий уровень комфорта в салоне (удобные сиденья, массаж, климат-контроль) ускоряет наступление эффекта.

Ограниченные возможности систем безопасности

Современные системы контроля способны фиксировать признаки сонливости, но не всегда распознают эффект 30-го километра, так как он может протекать без явных внешних симптомов усталости. При этом внимание и скорость реакции значительно снижаются, повышая риск ошибок в управлении.

Возможные последствия

Снижение концентрации и ухудшение координации увеличивает вероятность ДТП, особенно при движении по трассе. Без своевременного вмешательства эффект может перейти в сонливость за рулём.

Подготовка к поездке

Перед ночной или утренней поездкой рекомендуется отдохнуть, принять пищу за 3-4 часа до выезда и выполнить лёгкую физическую активность, чтобы активизировать работу мозга. Сон или пассивный отдых непосредственно перед выездом нежелательны.

Средства поддержания тонуса

Для кратковременного повышения активности применяют кофе или крепкий чай. Растворимый кофе обладает наибольшей концентрацией кофеина и быстро усваивается, поэтому подходит для ночных поездок. Напиток рекомендуется сочетать с лёгкой закуской и употреблять небольшими порциями. Крепкий несладкий чай в термосе также помогает поддерживать концентрацию при регулярном употреблении в пути.

Эффективный способ

Поддержание активного общения с пассажиром является наиболее действенным методом борьбы с эффектом 30-го километра, так как стимулирует работу мозга. В отличие от этого, музыка и аудиокниги в ночное время могут усугубить снижение внимания.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Наука и техника
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Последние материалы
Французский бренд Tefal судится с Артемием Лебедевым
Как деменция у кошек открывает двери к новым лечащим стратегиям для Альцгеймера
Медитация помогает снизить давление и улучшить здоровье
Александр Олешко заявил, что начинал карьеру в подтанцовке Булановой
Планировки маленькой кухни: рекомендации дизайнеров по оптимальному пространству
Луис Диас вернулся в мюнхенскую Баварию и поразил своей скоростью
Бондарь: при заливе квартиры нужно обесточить розетки и вызвать аварийную службу
Комфортные кресла и климат-контроль могут снижать внимание водителя на трассе
Annals of Botany: в Юте нашли окаменелость неизвестного цветкового растения
Итальянское лакомство: готовим бискотти ди Челье дома — пошаговый рецепт хозяек Апулии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.