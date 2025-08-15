Эффект 30-го километра: состояние, после которого ДТП становятся вопросом времени

Комфортные кресла и климат-контроль могут снижать внимание водителя на трассе

При поездках на дальние расстояния, особенно ночью или ранним утром, примерно через 10-20 минут движения у водителей может возникать состояние снижения тонуса и ослабления внимания к дорожной обстановке. Это явление получило название эффект 30-го километра.

Условия возникновения

Чаще всего эффект проявляется в ночных рейсах или в ранние утренние часы, когда организм находится в естественной фазе снижения активности. Предварительный сон не исключает его появления — состояние может наступить даже у полностью отдохнувшего водителя.

Физиологическая основа

Эффект связан с состоянием "внутреннего сна", при котором человек бодрствует, но подсознание при недостатке внешних стимулов переходит в режим пониженной активности. Днём это выражено слабее, ночью — сильнее. Высокий уровень комфорта в салоне (удобные сиденья, массаж, климат-контроль) ускоряет наступление эффекта.

Ограниченные возможности систем безопасности

Современные системы контроля способны фиксировать признаки сонливости, но не всегда распознают эффект 30-го километра, так как он может протекать без явных внешних симптомов усталости. При этом внимание и скорость реакции значительно снижаются, повышая риск ошибок в управлении.

Возможные последствия

Снижение концентрации и ухудшение координации увеличивает вероятность ДТП, особенно при движении по трассе. Без своевременного вмешательства эффект может перейти в сонливость за рулём.

Подготовка к поездке

Перед ночной или утренней поездкой рекомендуется отдохнуть, принять пищу за 3-4 часа до выезда и выполнить лёгкую физическую активность, чтобы активизировать работу мозга. Сон или пассивный отдых непосредственно перед выездом нежелательны.

Средства поддержания тонуса

Для кратковременного повышения активности применяют кофе или крепкий чай. Растворимый кофе обладает наибольшей концентрацией кофеина и быстро усваивается, поэтому подходит для ночных поездок. Напиток рекомендуется сочетать с лёгкой закуской и употреблять небольшими порциями. Крепкий несладкий чай в термосе также помогает поддерживать концентрацию при регулярном употреблении в пути.

Эффективный способ

Поддержание активного общения с пассажиром является наиболее действенным методом борьбы с эффектом 30-го километра, так как стимулирует работу мозга. В отличие от этого, музыка и аудиокниги в ночное время могут усугубить снижение внимания.

Уточнения

