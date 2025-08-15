Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности

В Китае контроль качества автомобилей осуществляется через государственную систему "Сеть качества автомобилей". Владельцы машин могут подать жалобу, которая переводится в штрафные баллы. Итоговые значения формируют рейтинг, публикуемый по завершении отчётного периода.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval Jolion

Результаты популярных марок в России

Среди известных на российском рынке брендов Chery получила 224 штрафных балла и заняла 51-е место. Haval с результатом 210 баллов расположилась на 42-й позиции. Changan набрала 194 балла и оказалась на 30-м месте.

Выше всех среди популярных в России марок оказалась Geely — 192 балла и 27-я строчка рейтинга. За последние годы бренд значительно улучшил показатели надёжности.

Лидеры рейтинга

Первое место занял Voyah с 153 штрафными баллами. На втором месте — автомобили совместного предприятия Dongfeng-Honda, не представленные официально на российском рынке. Третью позицию заняли Volvo китайской сборки.

В рейтинг включаются как собственно китайские бренды, так и автомобили зарубежных марок, производимые в КНР.

