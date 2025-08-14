Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Щуп есть — толку нет: водители совершают одну и ту же ошибку при проверке масла

Проверка уровня масла требует холодного двигателя и ровной площадки
2:26
Авто

Регулярный контроль уровня масла необходим для поддержания исправной работы двигателя и предотвращения его преждевременного износа. Эта процедура входит в базовый перечень обслуживания и должна выполняться в строгом соответствии с техническими рекомендациями.

Проверка уровня масла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка уровня масла

Правильное использование щупа

Масляный щуп представляет собой узкую металлическую пластину с отметками "Min" и "Max", размещённую в направляющей трубке. Для получения точного результата измерения щуп следует опускать до упора, а не просто вставлять в отверстие. Неполное погружение или загрязнение щупа искажает показания и может привести к попаданию грязи в систему смазки.

Оптимальное время и место для проверки

Измерение уровня проводится только на холодном двигателе, установленном на ровной горизонтальной поверхности. Рекомендуется использовать одно и то же место для всех проверок, чтобы исключить влияние уклона на показания. Конструкция двигателя предусматривает расположение щупа в зоне, где колебания уровня от наклона минимальны.

Контроль изменений уровня

Важен не только сам факт нахождения масла между минимальной и максимальной отметками, но и динамика изменения уровня. Снижение показателя по сравнению с предыдущими измерениями может указывать на утечку или повышенный расход масла.

Частота проверок

Для новых двигателей и после замены масла рекомендуется проверка не реже одного раза в неделю. Для двигателей с пробегом — чаще. Срочная проверка необходима при задержке погасания индикатора давления масла после запуска двигателя, что может свидетельствовать о низком уровне или необходимости замены смазочного материала.

Алгоритм измерения

  1. Извлечь щуп и протереть его чистой салфеткой.

  2. Полностью вставить щуп обратно в трубку.

  3. Повторно извлечь и определить уровень относительно отметок.

Масло должно иметь прозрачную структуру без примесей и белесых плёнок. Цвет смазки варьируется от светлого до коричневого в зависимости от состояния двигателя и срока эксплуатации масла. Чрезмерно тёмный цвет или быстрые изменения оттенка могут сигнализировать о проблемах в работе двигателя или низком качестве масла.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
