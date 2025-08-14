Один камень — и капот уже в шрамах: эти покрытия берегут машину от дорожных атак

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полиуретановая пленка защищает автомобиль от сколов и царапин
2:29
Авто

При движении по трассе кузов автомобиля подвергается постоянному воздействию мелких камней и дорожного мусора. Одно попадание может оставить заметный скол на капоте или повредить лобовое стекло. Чтобы этого избежать, используются различные средства защиты, однако их эффективность различается.

Nissan Rogue на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Nissan Rogue на дороге

Керамическое покрытие и "жидкое стекло"

Керамика представляет собой тонкий слой на основе диоксида кремния, который создаёт блеск, придаёт гидрофобный эффект и защищает от ультрафиолетового излучения и агрессивных химических веществ. Однако толщина покрытия составляет всего несколько микрон, поэтому оно не способно защитить от механических повреждений, вызванных камнями. Этот вариант подходит в первую очередь для сохранения внешнего вида и облегчения ухода за кузовом.

Полиуретановая защитная плёнка (PPF)

Антигравийная плёнка из полиуретана толщиной 150-250 микрон эффективно поглощает энергию удара мелких и средних камней, предотвращая появление сколов. Материал прозрачен, устойчив к пожелтению и способен самовосстанавливаться от мелких царапин под воздействием тепла. Срок службы качественной плёнки достигает 10 лет. Основной недостаток — высокая стоимость и необходимость профессиональной установки. При правильном монтаже этот способ считается наиболее надёжным.

Дефлекторы и "мухобойки"

Пластиковые накладки на переднюю кромку капота создают зону, в которой скапливаются песок и грязь. На скорости эта смесь действует как абразив, протирая лакокрасочное покрытие до металла и способствуя коррозии. Такой способ защиты предотвращает попадание камней только на ограниченную часть капота и не защищает остальную поверхность и лобовое стекло.

Защита лобового стекла

Для стекла применяется полиуретановая плёнка с твёрдым верхним слоем, устойчивым к работе стеклоочистителей. Она защищает от мелких камней, но имеет срок службы около двух лет, после чего требует замены. Гидрофобные покрытия улучшают обзор в дождь, но не предотвращают механические повреждения. Дополнительной мерой защиты может быть страхование, компенсирующее расходы на замену стекла.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

