Чёрные точки на лобовом стекле — главный секрет прочности машины

Чёрные точки на стекле автомобиля предотвращают коррозию и утечки

На краях лобовых стёкол большинства современных автомобилей можно увидеть ряды мелких чёрных точек. Такие же элементы встречаются на небольших боковых и задних стёклах, но отсутствуют на дверных, где используются резиновые уплотнители. Несмотря на внешнюю простоту, эти точки выполняют важные технические функции.

Что представляют собой чёрные точки

Эти элементы называются фриттами — керамическим покрытием, нанесённым по краям стекла и закреплённым запеканием при высокой температуре. Оно образует прочный слой, устойчивый к стиранию, перепадам температур и воздействию влаги.

Фритты создают затемнённую зону, защищающую полиуретановый герметик, которым вклеиваются стёкла, от разрушительного влияния ультрафиолета.

Как изменилось крепление стёкол

До 1970-х годов лобовые и задние стёкла крепились резиновыми уплотнителями. Со временем они теряли эластичность, трескались, пропускали влагу и способствовали коррозии кузова. Переход на вклейку полиуретановым герметиком устранил протечки, повысил безопасность и продлил срок службы кузовных элементов.

Однако гладкая поверхность стекла не обеспечивала идеального сцепления с герметиком, а сам материал быстрее разрушался под солнцем. Для решения этих проблем по краям начали наносить керамическое покрытие, обеспечивающее надёжную адгезию и защиту клеевого слоя.

Задачи чёрных точек

Чёрные точки на стекле выполняют сразу несколько функций:

Защита герметика от солнечного излучения; Повышение сцепления клеевого слоя со стеклом за счёт шероховатой поверхности; Сокрытие дефектов покрытия, возникающих при запекании; Маскировка крепёжных элементов и излишков герметика; Эстетическое оформление и маркировка оригинального стекла.

В зонах с более сложным креплением слой точек делают шире, чтобы скрыть конструктивные элементы и обеспечить равномерный внешний вид.

Почему их нет на дверных стёклах

На боковых стёклах, которые поднимаются и опускаются, используются резиновые уплотнители, поэтому необходимость во фриттах отсутствует.

Уточнения

