Чёрные точки на лобовом стекле — главный секрет прочности машины

2:23
Авто

На краях лобовых стёкол большинства современных автомобилей можно увидеть ряды мелких чёрных точек. Такие же элементы встречаются на небольших боковых и задних стёклах, но отсутствуют на дверных, где используются резиновые уплотнители. Несмотря на внешнюю простоту, эти точки выполняют важные технические функции.

Chevrolet Aveo на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Chevrolet Aveo на дороге

Что представляют собой чёрные точки

Эти элементы называются фриттами — керамическим покрытием, нанесённым по краям стекла и закреплённым запеканием при высокой температуре. Оно образует прочный слой, устойчивый к стиранию, перепадам температур и воздействию влаги.

Фритты создают затемнённую зону, защищающую полиуретановый герметик, которым вклеиваются стёкла, от разрушительного влияния ультрафиолета.

Как изменилось крепление стёкол

До 1970-х годов лобовые и задние стёкла крепились резиновыми уплотнителями. Со временем они теряли эластичность, трескались, пропускали влагу и способствовали коррозии кузова. Переход на вклейку полиуретановым герметиком устранил протечки, повысил безопасность и продлил срок службы кузовных элементов.

Однако гладкая поверхность стекла не обеспечивала идеального сцепления с герметиком, а сам материал быстрее разрушался под солнцем. Для решения этих проблем по краям начали наносить керамическое покрытие, обеспечивающее надёжную адгезию и защиту клеевого слоя.

Задачи чёрных точек

Чёрные точки на стекле выполняют сразу несколько функций:

  1. Защита герметика от солнечного излучения;

  2. Повышение сцепления клеевого слоя со стеклом за счёт шероховатой поверхности;

  3. Сокрытие дефектов покрытия, возникающих при запекании;

  4. Маскировка крепёжных элементов и излишков герметика;

  5. Эстетическое оформление и маркировка оригинального стекла.

В зонах с более сложным креплением слой точек делают шире, чтобы скрыть конструктивные элементы и обеспечить равномерный внешний вид.

Почему их нет на дверных стёклах

На боковых стёклах, которые поднимаются и опускаются, используются резиновые уплотнители, поэтому необходимость во фриттах отсутствует.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
