Чёрные точки на лобовом стекле — главный секрет прочности машины

На краях лобовых стёкол большинства современных автомобилей можно увидеть ряды мелких чёрных точек. Такие же элементы встречаются на небольших боковых и задних стёклах, но отсутствуют на дверных, где используются резиновые уплотнители. Несмотря на внешнюю простоту, эти точки выполняют важные технические функции.
Эти элементы называются фриттами — керамическим покрытием, нанесённым по краям стекла и закреплённым запеканием при высокой температуре. Оно образует прочный слой, устойчивый к стиранию, перепадам температур и воздействию влаги.
Фритты создают затемнённую зону, защищающую полиуретановый герметик, которым вклеиваются стёкла, от разрушительного влияния ультрафиолета.
До 1970-х годов лобовые и задние стёкла крепились резиновыми уплотнителями. Со временем они теряли эластичность, трескались, пропускали влагу и способствовали коррозии кузова. Переход на вклейку полиуретановым герметиком устранил протечки, повысил безопасность и продлил срок службы кузовных элементов.
Однако гладкая поверхность стекла не обеспечивала идеального сцепления с герметиком, а сам материал быстрее разрушался под солнцем. Для решения этих проблем по краям начали наносить керамическое покрытие, обеспечивающее надёжную адгезию и защиту клеевого слоя.
Чёрные точки на стекле выполняют сразу несколько функций:
Защита герметика от солнечного излучения;
Повышение сцепления клеевого слоя со стеклом за счёт шероховатой поверхности;
Сокрытие дефектов покрытия, возникающих при запекании;
Маскировка крепёжных элементов и излишков герметика;
Эстетическое оформление и маркировка оригинального стекла.
В зонах с более сложным креплением слой точек делают шире, чтобы скрыть конструктивные элементы и обеспечить равномерный внешний вид.
На боковых стёклах, которые поднимаются и опускаются, используются резиновые уплотнители, поэтому необходимость во фриттах отсутствует.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.