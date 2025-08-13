Секрет топливных махинаций: куда пропадает бензин, за который вы заплатили

Заправка полного бака увеличивает риск поломки топливной системы

Заправка автомобиля — привычная процедура, но привычка заливать топливо "под завязку" способна привести к неприятным последствиям. Излишний перелив не только бесполезен, но и опасен для топливной системы.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заправка

Опасности перелива

Современные автомобили оснащены системой вентиляции топливного бака, предотвращающей избыточное давление. При продолжении заправки после автоматического отключения пистолета возникает риск повреждения клапанов. Это может привести к утечкам топлива через дренажные трубки, попаданию горючего на подвеску, уплотнители и проводку, появлению запаха бензина в салоне и ускоренному износу деталей.

В системе также предусмотрен защитный клапан, предотвращающий вытекание топлива при перевороте автомобиля. Его повреждение повышает вероятность разлива горючего и возникновения пожара в аварийной ситуации.

Риски для старых автомобилей

В старых моделях машин, таких как "Жигули" или "Волга", крышка бака часто фиксируется ненадёжно. При слабом закручивании существует вероятность утечки топлива, что повышает риск возгорания.

Финансовые потери

На некоторых АЗС встречаются случаи, когда часть топлива оказывается слитой в скрытые ёмкости. При заправке "до полного" и отсутствии контроля за процессом водитель может заплатить за объём, который фактически не попадёт в бак.

Как избежать проблем

Чтобы сохранить исправность топливной системы и снизить риск неполадок, рекомендуется:

прекращать заправку сразу после автоматического отключения пистолета;

следить за процессом заправки, не отвлекаясь;

проверять плотность закрытия крышки бака;

выбирать проверенные автозаправочные станции с видеонаблюдением.

Соблюдение этих правил позволит продлить срок службы автомобиля и избежать лишних затрат.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

