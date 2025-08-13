Эксперты назвали причины повышенной пожароопасности гибридов

Почему гибриды могут гореть чаще, чем автомобили с ДВС

Гибридные автомобили давно позиционируются как более экологичная альтернатива традиционным моделям с ДВС. Однако новые данные указывают на то, что в некоторых случаях они могут представлять более высокую пожароопасность, чем классические автомобили. Причины кроются в особенностях конструкции и эксплуатации аккумуляторов, которые используются в разных типах гибридов.

Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Toyota Yaris Cross XLS Hybrid

Главное отличие гибридных систем — в размерах и назначении батарей. В традиционных гибридах аккумуляторы сравнительно небольшие и работают на ограниченном уровне заряда, что снижает риск перегрева и возгорания. Но в случае с заряжаемыми автомобилями (PHEV) и мягкими гибридами риски значительно возрастают, отмечается в статье на сайте autoblog.com.

Опасности PHEV связаны прежде всего с режимом зарядки. По оценкам специалистов, вероятность возгорания аккумулятора при зарядке составляет 20-30%. Проблема усугубляется тем, что многие владельцы заряжают батареи не по рекомендованным параметрам. Стареющие литий-ионные аккумуляторы, заряженные до 100%, особенно склонны к перегреву, что может привести к тепловому разгону и пожару.

Мягкие гибриды (mild hybrid) имеют другой набор угроз. Например, в конструкции BMW X5 2025 модельного года батарея расположена параллельно с двигателем внутреннего сгорания и рядом с пластиковым бензобаком. В случае возгорания аккумулятора пламя может расплавить бак, что создаёт опасность двойного пожара — и от топлива, и от батареи. У некоторых производителей, таких как Audi, компоновка выполнена более безопасно, что снижает вероятность подобных сценариев.

Службы экстренного реагирования отмечают, что при тушении гибридов приходится учитывать сразу два типа возгораний. Литий-ионные батареи могут гореть при температуре около 2760 °C, что значительно выше температур, возникающих при обычном пожаре бензинового автомобиля. При этом полностью потушить такой аккумулятор практически невозможно — огонь можно лишь подавить, и он способен разгораться вновь даже спустя несколько месяцев после происшествия.

Итог очевиден: гибриды в целом имеют двойную вероятность выхода из строя по сравнению с ДВС. Неисправный аккумулятор способен не только вызвать пожар, но и повредить топливную систему, создавая крайне опасную ситуацию. Это не повод отказываться от гибридов, но весомая причина внимательнее следить за их техническим состоянием и соблюдать рекомендации по зарядке и обслуживанию.

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.



Заряжаемый автомобиль (англ. plug-in electric vehicle – PEV) — автомобиль, тяговая батарея которого используется в качестве источника энергии для движения и может быть заряжена от внешнего источника электрического тока.

