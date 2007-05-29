Автомобильным номерам прибавят цифру

На автомобильных номерах в России для обозначения региона скоро появится дополнительная, третья, цифра. Вместо привычной уже "единички" комбинация "разнообразится" другими: от 2 до 9.

Соответствующий приказ уже готовит МВД. Его проект размещен на портале regulation. gov.ru.

Как поясняют в ГИБДД, новые номера, с "расширенным диапазоном цифр" позволят увеличить число возможных комбинаций государственных регистрационных знаков.

Первыми о том, что существующих цифровых комбинаций перестало хватать, заявили в МВД Москвы.

Вот, что об этом еще в 2007 году рассказывала "Правда.Ру"

Москве не хватает привычных номеров

Госавтоинспекция Москвы объявила, что у них заканчиваются привычные серии государственных знаков. Потребность в государственных регистрационных знаках до конца 2007 года составит около 500 тысяч комплектов. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления столичного ГИБДД Сергей Казанцев. Как отметил Казанцев, за период с 1 января по 24 мая с. г. в Москве выдано 292 тыс. 19 комплектов государственных регистрационных знаков.

Глава столичного ГАИ отметил, что сейчас в Москве осуществляется выдача знаков с кодом региона России "177". Она завершится уже в сентябре-ноябре с. г. Потом начнут выдавать знаки "199" и "197", которых с учетом роста числа транспортных средств должно хватить до 2010 г.

"Кроме того, при необходимости мы сможем восстановить и повторно использовать утилизированные, начиная с 1994 года, комплекты регистрационных знаков — а это более 2 млн. номеров, которых хватит до 2013 года", — добавил Казанцев.

Выдача номеров нового образца началась с октября 1993 г. С этого времени в столице выдавались регистрационные знаки со следующими кодами РФ: в 1993–1998 гг. — "77", 1998-2001 гг. — "99", 2001-2005 гг. — "97", с 2005 г. по настоящее время — с кодом "177". Всего же на 1 мая 2007 года в столице зарегистрировано более 3,3 млн транспортных средств, сообщил Казанцев.

"В Москве сегодня проживает около 12 млн. человек. Естественно, что транспорта в городе регистрируется больше, чем в других регионах России", — отметил Казанцев. По данным столичной ГИБДД, за период с 1 января 1994 года по 1 января 2007 года количество состоящих на учете в столице автомототранспортных средств увеличилось на 1 млн. 800 тыс. единиц. Только за четыре месяца 2007 года к автопарку столицы прибавилось около 55,5 тыс. автомобилей.

Скорее всего, Казанцев вынужден был отчасти успокаивать общественность после выступления накануне бывшего главы ГАИ России, а ныне заместителя председателя комиссии Совета федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Владимира Федорова.

"Действующий с 1994 года стандарт не рассчитан на такое количество автомобилей, поэтому необходимо его модернизировать, возможно, путем увеличения количества символов. Главное — чтобы новые номера соответствовали европейским стандартам", — отметил Федоров, экс-глава ГАИ России на своей пресс-конференции...

... Так или иначе ГАИ, разрабатывая в 90-е стандарты регистрационных знаков не учло ни потенциального роста числа автомобилей, ни опыта стран с обилием автотранспорта. Россия выбрала свои номера и в очередной раз вынуждена менять правила игры, как говорится, по ходу пьесы.

Ведь задача номера машины — лаконичность и удобность предоставления информации о машине. Теперь же, когда только в Москве таких серий будет пять: "77", "97", "99", "177", "199" и 197", говорить об удобстве не приходится.

Кроме того, продолжается рост числа автомобилей и в крупных российских городах и областях. Так, двузначных серий не хватает уже и в Московской и Самарской области, где уже введены трехзначные символы, а так же в Санкт-Петербурге.

По всей видимости, России в скором времени придется либо принять европейскую систему регистрационных знаков, где цифр больше, а соответственно больше и комбинаций. Либо взять на вооружение американский опыт.

Там каждый водитель может придумать себе номерной знак, состоящий из произвольной комбинации цифр и букв. В том случае, если такой знак не был зарегистрирован ранее, владелец, заплатив за изготовление порядка 50 долларов, получит "свой" номер абсолютно законно.

Что теперь

Теперь, после вступления в силу нового приказа МВД,

в Москве, например, начнут выдавать номера 677 или 999,

в Екатеринбурге — 666,

в Алтайском крае — 222.

Напомним, что до нового правила трехзначный код мог начинаться только с "1" или "7".