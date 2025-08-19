Когда мотор решает подружить масло и воду: проблема, из-за которой мотор может погибнуть за считанные дни

Прокладка головки блока цилиндров — это не просто уплотнитель, а ключевой элемент, отвечающий за герметичность работы двигателя. Её повреждение может развиваться незаметно, но в итоге обернётся серьёзным ремонтом. На ранних стадиях поломка почти не даёт о себе знать, однако со временем масло начинает просачиваться в систему охлаждения, а антифриз попадать в цилиндры.
В результате смешивания жидкостей образуется густая эмульсия, которая не только не смазывает детали, но и забивает каналы охлаждения. Радиатор и патрубки покрываются осадком, нарушается теплоотвод, мотор перегревается, а износ его узлов ускоряется.
Чаще всего прокладка ГБЦ страдает из-за перегрева, коррозии сопрягаемых поверхностей, ошибок при установке или использования дешёвых деталей. Если проигнорировать проблему, мотор можно окончательно вывести из строя всего за несколько сотен километров пробега.
Первое, что должно насторожить, — странное поведение системы охлаждения: перегрев при обычной нагрузке, слабая работа печки. Ещё один тревожный знак — эмульсия на масляном щупе или в расширительном бачке. Белый дым с лёгким сладковатым запахом из выхлопной трубы на холодном моторе также говорит о попадании антифриза в цилиндры.
Самый надёжный способ — выкрутить свечи зажигания и подать в цилиндры сжатый воздух с помощью компрессора. Это позволяет точно определить разгерметизацию. Такой тест можно выполнить самостоятельно или в автосервисе, не дожидаясь, пока повреждённая прокладка приведёт к капитальному ремонту.
