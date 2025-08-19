Когда мотор решает подружить масло и воду: проблема, из-за которой мотор может погибнуть за считанные дни

Названы признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров — это не просто уплотнитель, а ключевой элемент, отвечающий за герметичность работы двигателя. Её повреждение может развиваться незаметно, но в итоге обернётся серьёзным ремонтом. На ранних стадиях поломка почти не даёт о себе знать, однако со временем масло начинает просачиваться в систему охлаждения, а антифриз попадать в цилиндры.

Что происходит при повреждении

В результате смешивания жидкостей образуется густая эмульсия, которая не только не смазывает детали, но и забивает каналы охлаждения. Радиатор и патрубки покрываются осадком, нарушается теплоотвод, мотор перегревается, а износ его узлов ускоряется.

Причины выхода из строя

Чаще всего прокладка ГБЦ страдает из-за перегрева, коррозии сопрягаемых поверхностей, ошибок при установке или использования дешёвых деталей. Если проигнорировать проблему, мотор можно окончательно вывести из строя всего за несколько сотен километров пробега.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Первое, что должно насторожить, — странное поведение системы охлаждения: перегрев при обычной нагрузке, слабая работа печки. Ещё один тревожный знак — эмульсия на масляном щупе или в расширительном бачке. Белый дым с лёгким сладковатым запахом из выхлопной трубы на холодном моторе также говорит о попадании антифриза в цилиндры.

Как проверить подозрения

Самый надёжный способ — выкрутить свечи зажигания и подать в цилиндры сжатый воздух с помощью компрессора. Это позволяет точно определить разгерметизацию. Такой тест можно выполнить самостоятельно или в автосервисе, не дожидаясь, пока повреждённая прокладка приведёт к капитальному ремонту.

