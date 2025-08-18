Медленно льёшь — дальше едешь: как один режим заправки помогает получить больше бензина

Медленная заправка на АЗС снижает испарение бензина и увеличивает объём в баке

На большинстве современных АЗС есть возможность залить в бак чуть больше топлива без переплаты. Секрет кроется в специальном режиме топливного пистолета — пониженной скорости подачи топлива, которую водители часто не используют.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

Как работает медленный режим подачи

Почти все пистолеты оснащены несколькими положениями курка: быстрым, средним и медленным. При фиксации в первом положении бензин поступает медленно и равномерно. Это снижает пенообразование и испарение, а также уменьшает риск образования воздушных пробок, из-за которых автоматическая система отключает подачу раньше времени. В результате в бак попадает чуть больше топлива при тех же затратах.

Почему медленная заправка полезнее летом

В жаркую погоду бензин расширяется, а при быстром потоке часть его испаряется ещё до попадания в бак. Сильный напор также создаёт лишнюю нагрузку на систему вентиляции, что может привести к преждевременному износу её элементов. Плавная подача позволяет топливу без потерь заполнить бак и защищает клапаны и уплотнители.

Экономия и сохранность оборудования

Выбор медленного режима подачи помогает не только экономить на заправках, но и продлевает срок службы топливной системы автомобиля. Меньше резких перепадов давления — меньше износ элементов и риск дорогостоящего ремонта.

Как включить медленный режим

На колонках нередко есть специальные значки, указывающие на положение курка для медленной подачи. Если их нет, достаточно слегка ослабить нажим на курок. В случае сомнений можно уточнить у оператора АЗС. Это простое действие способно сделать заправку более выгодной и безопасной.

