Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры используют наслоение ковров для зонирования пространства
Пипирана: готовим вкусный и полезный испанский салат за 10 минут
Четыре стрижки, которые превращают непослушные кудри в идеальные локоны
Врачи рассказали, в какое время суток лучше мыть голову обладателям разных типах волос
Лиза Арзамасова показала кадры со дня рождения сына Лёвы
Экс-гонщик F1 предсказывает возвращение Хорнера в Формулу-1
Эксперты: морковь, свекла и зелень подходят для подзимнего посева
Учёные из Музея Виктории обнаружили древнюю транспортную сеть в глубинах океана
Фитнес-тренеры считают упражнения с собственным весом эффективной альтернативой залу

Автомобиль — новая игрушка: как изменились ценности нового поколения водителей

Исследование: личный автомобиль теряет привлекательность среди зумеров
2:18
Авто

Ещё 15-20 лет назад собственная машина считалась одним из символов успеха наряду с квартирой и дачей. Но сегодня для многих молодых людей этот образ утратил прежнюю ценность. Причины кроются не только в экономике, но и в изменившейся системе приоритетов, вещает новостной портал "За рулём".

Volkswagen Golf GTI Edition 50
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Golf GTI Edition 50

От собственности к аренде

Миллениалы и особенно зумеры всё чаще выбирают временное пользование вместо владения. Автомобиль воспринимается как хрупкий актив: его можно поцарапать, угнать или потерять из-за долгов, а моральное устаревание происходит быстрее, чем успевает окупиться покупка. Вместо этого набирают популярность каршеринг и такси, позволяющие пользоваться машиной без забот о её обслуживании, страховке и хранении.

Экономия и рациональность

Владельцы авто сталкиваются с постоянными расходами: топливо, страховка, парковка, ремонт. Во многих крупных городах это превращается в бесконечную борьбу за место и время. Для человека, который может добраться до работы на автобусе за 15 минут, как в примере с молодым жителем Сеула, владение машиной теряет смысл.

Изменившиеся ценности

Современная молодёжь всё чаще предпочитает тратить деньги на впечатления, путешествия, события и образование. Материальные вещи воспринимаются как источник проблем и риска утраты, а опыт остаётся с человеком навсегда.

Цифровая альтернатива

Смартфон во многом заменил ту свободу, которую когда-то давал автомобиль. Онлайн-общение, сервисы доставки и удалённая работа снизили необходимость личных поездок. А компактные электрические самокаты и СИМы позволяют "поиграть в водителя" без затрат и хлопот, связанных с машиной.

Безликость и устаревший образ

Современные автомобили всё чаще критикуют за одинаковый дизайн и скучную начинку. Медиаэкраны в салоне уступают по функциональности смартфонам, а уникальность моделей исчезает. Для молодого поколения это делает покупку авто ещё менее привлекательной.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Домашние животные
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Недвижимость
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Ксения Бородина учит дочь Теону бытовой самостоятельности в квартире за 80 млн рублей
Бренд Коровка из Кореновки расширяет производство: планы на 7 млрд рублей
Галкин* опубликовал ностальгические фото с Пугачёвой: реакция сети
Эксперты рассказали, о чём говорит привычка держать одну руку сверху на руле
ЮНЕСКО: прибрежные города Средиземноморья в зоне наибольшего риска из-за штормов
Вирусы и рак: на Северном Кавказе и в Южном округе выявлена самая опасная связь — член-корреспондент РАН
Августовая температура и влажность подходят для вторичного посева зелени
Джон Сандаски предложил применять гелиостаты для поиска астероидов
Невролог назвала скрытый фактор, ведущий к перееданию
Лондонские рестораны ввели запрет на телефоны — эксперт рассказывает об изменениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.