Автомобиль — новая игрушка: как изменились ценности нового поколения водителей

Ещё 15-20 лет назад собственная машина считалась одним из символов успеха наряду с квартирой и дачей. Но сегодня для многих молодых людей этот образ утратил прежнюю ценность. Причины кроются не только в экономике, но и в изменившейся системе приоритетов, вещает новостной портал "За рулём".

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Golf GTI Edition 50

От собственности к аренде

Миллениалы и особенно зумеры всё чаще выбирают временное пользование вместо владения. Автомобиль воспринимается как хрупкий актив: его можно поцарапать, угнать или потерять из-за долгов, а моральное устаревание происходит быстрее, чем успевает окупиться покупка. Вместо этого набирают популярность каршеринг и такси, позволяющие пользоваться машиной без забот о её обслуживании, страховке и хранении.

Экономия и рациональность

Владельцы авто сталкиваются с постоянными расходами: топливо, страховка, парковка, ремонт. Во многих крупных городах это превращается в бесконечную борьбу за место и время. Для человека, который может добраться до работы на автобусе за 15 минут, как в примере с молодым жителем Сеула, владение машиной теряет смысл.

Изменившиеся ценности

Современная молодёжь всё чаще предпочитает тратить деньги на впечатления, путешествия, события и образование. Материальные вещи воспринимаются как источник проблем и риска утраты, а опыт остаётся с человеком навсегда.

Цифровая альтернатива

Смартфон во многом заменил ту свободу, которую когда-то давал автомобиль. Онлайн-общение, сервисы доставки и удалённая работа снизили необходимость личных поездок. А компактные электрические самокаты и СИМы позволяют "поиграть в водителя" без затрат и хлопот, связанных с машиной.

Безликость и устаревший образ

Современные автомобили всё чаще критикуют за одинаковый дизайн и скучную начинку. Медиаэкраны в салоне уступают по функциональности смартфонам, а уникальность моделей исчезает. Для молодого поколения это делает покупку авто ещё менее привлекательной.

Уточнения

