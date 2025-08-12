Одна простая настройка смартфона — и ваш GPS начнёт работать как швейцарские часы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Режим энергосбережения в смартфоне ухудшает точность GPS
Авто

Электронные навигаторы давно вытеснили бумажные карты и стали привычным инструментом автомобилистов. Они помогают ориентироваться в незнакомых районах, подсказывают пути объезда пробок и экономят время. Однако даже самые современные системы иногда дают сбои: задерживают отображение положения автомобиля, перестраивают маршрут с опозданием или "переносят" водителя в другое место.

Свести такие ошибки к минимуму можно с помощью нескольких простых приёмов, которые одинаково полезны для встроенных систем и мобильных приложений.

Отключение энергосбережения

Режим энергосбережения продлевает срок работы батареи смартфона, но одновременно ограничивает фоновые процессы и снижает производительность. Это отражается на точности работы GPS и ГЛОНАСС, особенно при слабом сигнале. В ситуациях, когда важно чёткое определение местоположения, рекомендуется временно отключить этот режим.

Использование максимальной точности

В настройках геолокации полезно выбрать режим максимальной точности, при котором устройство использует не только спутники, но и мобильные сети, а также Wi-Fi. Такой подход помогает быстрее и точнее определять координаты.

Постоянный доступ к геоданным

Навигационным приложениям следует предоставить разрешение на постоянный доступ к местоположению. Это позволяет избежать перебоев в работе и "потери" маршрута, особенно во время длительных поездок.

Оптимальное размещение смартфона

Металлические элементы кузова и обогреваемые стёкла могут мешать прохождению сигнала. Поэтому устройство лучше размещать на открытой поверхности или в держателе на передней панели. Не рекомендуется прятать его в бардачок или подлокотник.

Перед началом поездки стоит построить маршрут на улице, где сигнал стабильнее. Иногда помогает кратковременное включение "Режима в самолёте" с последующим отключением — это позволяет устройству подключиться к ближайшей вышке с максимальным уровнем сигнала.

Запасной план

Даже при правильной настройке навигатора внешние факторы могут повлиять на его работу. В таких случаях полезно заранее изучить маршрут по карте и при необходимости ориентироваться по статичному изображению. Этот способ особенно эффективен в зонах с нестабильным покрытием или частыми перебоями связи.

Уточнения

Смартфо́н — мобильный телефон дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

