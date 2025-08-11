Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Неубиваемые на дорогах России: 7 марок автомобилей, которые служат десятилетиями

Lexus, Toyota, Honda, Chevrolet, Mazda, Kia и Skoda названы самыми надёжными авто в 2025 году
Выбор автомобиля — задача не из простых. При постоянно растущих ценах на машины и запчасти надёжность становится одним из ключевых факторов. На рынке есть немало моделей, которые заслужили репутацию "неубиваемых", а некоторые бренды могут похвастаться целыми линейками таких автомобилей.

Lexus ES 350
Lexus ES 350

1. Lexus — премиум с характером

Lexus — это Toyota в премиальной оболочке: качественные материалы, безупречная сборка, современный дизайн и экономичные гибридные моторы. Автомобили этой марки — эталон надёжности, хоть и с высокой ценой и дорогим обслуживанием. Среди популярных моделей: седан ES и кроссовер RX.

2. Toyota — легенда надёжности

Toyota стабильно входит в топ мировых рейтингов. Машины этой марки без проблем выдерживают сложные условия эксплуатации, отличаются доступным ремонтом, экономичными двигателями и широким модельным рядом — от компактных Corolla до пикапов. Главный минус — дизайн, который многим кажется слишком консервативным. Флагманы: Camry, RAV4, Corolla.

3. Honda — точность и выносливость

Honda известна долговечными моторами, качественной сборкой и продуманной управляемостью. В арсенале — надёжные системы безопасности и отзывчивое рулевое управление. Недостатки — простой салон и жёсткая подвеска. Стоит обратить внимание на Civic, Pilot и CR-V.

4. Chevrolet — комфорт и мощь

Chevrolet ценят за комфорт, мощные двигатели и широкий выбор комплектаций. Марка предлагает решения под любой бюджет и запрос. Минус — скромное качество отделки салона. Интересные модели: Equinox, Tahoe, Silverado.

5. Mazda — стиль и надёжность

Mazda сочетает высокое качество сборки с выразительным дизайном и хорошей отделкой салона. Больших недостатков у марки нет, кроме мелких технических особенностей отдельных моделей. Популярные варианты: Mazda3, CX-5, MX-5.

6. Kia — цена и гарантия

Kia прочно заняла позиции на российском рынке благодаря отличному балансу цены и качества. Производитель предлагает 5-летнюю гарантию, а надёжность моделей близка к уровню лучших европейских брендов. Рекомендуемые модели: Sportage, Telluride, K5.

7. Skoda — чешская практичность

Skoda сочетает доступность, практичность и немецкие технологии VW. Автомобили марки часто минималистичны в дизайне, но радуют полезными деталями, например, зонтиком в двери. Лидеры продаж: Kodiaq и Octavia.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

