Металлический стук, который убивает двигатель: как распознать детонацию до поломки

Эксперты рассказали, что датчик детонации и ЭБУ защищают двигатель от повреждений
2:40
Авто

Под капотом любого автомобиля постоянно идёт борьба с опасным явлением, которое способно вывести мотор из строя буквально за считанные секунды. Речь идёт о детонации - процессе, при котором сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре происходит взрывным и неконтролируемым образом.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Что такое детонация

В нормальном режиме работы двигателя свеча зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь, и та сгорает плавно, создавая давление, которое толкает поршень вниз. При детонации же остатки смеси самовоспламеняются от высоких температуры и давления ещё до того, как подана искра. В цилиндре возникает ударная волна, которая сталкивается с фронтом сгорания, создавая экстремальные нагрузки.

Почему это опасно

Детонация приводит к резкому росту давления и температуры в цилиндре, что вызывает серьёзные повреждения: разрушение поршней, деформацию головки блока цилиндров, повреждение подшипников. Характерный признак — металлический стук, который нельзя игнорировать. Продолжительная детонация способна полностью вывести двигатель из строя.

Как современные автомобили борются с детонацией

В большинстве современных машин за контроль над этим процессом отвечает датчик детонации - небольшой "микрофон" на блоке двигателя, улавливающий вибрации, характерные для этого явления. Как только он фиксирует детонацию, сигнал поступает в электронный блок управления (ЭБУ).

Роль ЭБУ

Компьютер двигателя реагирует мгновенно:

  • корректирует момент зажигания, создавая задержку для более плавного сгорания смеси;

  • изменяет состав смеси, обогащая её топливом, что снижает температуру в камере сгорания.

Эти изменения вносятся за миллисекунды, что позволяет двигателю продолжать работу без риска повреждений.

Октан и его значение

Октановое число топлива показывает его стойкость к самовоспламенению при высоких нагрузках. Чем оно выше, тем меньше вероятность детонации. Именно поэтому для мощных и спортивных автомобилей рекомендуется бензин с повышенным октановым числом — он обеспечивает оптимальную работу двигателя и защищает его от разрушительных ударных волн.

Детонация — это невидимый враг двигателя, с которым постоянно борются инженеры. Современные технологии позволяют контролировать этот процесс, но выбор правильного топлива и регулярное обслуживание системы зажигания — ответственность самого владельца.

Уточнения

Детона́ция (от фр. détoner — «взрываться» и лат. detonare — «(про)греметь») — взрывное химико-физическое превращение вещества на молекулярном уровне, вследствие чего возникает ударная волна и выделяется энергия.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
